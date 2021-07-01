DİSK Başkanı Çerkezoğlu artan işsizliğe dikkat çekti: Salgın daha bitmedi

01 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

Bugün itibarıyla Covid-19 salgınında Türkiye’de yeni bir “normalleşme” sürecine geçildi. Bu durum emekçileri de yakından ilgilendiriyor. Çünkü çalışma hayatına ilişkin bazı koruyucu önlemler yürürlükten kalkacak.

KİTLESEL İŞTEN ÇIKARMA

DİSK Yönetim Kurulu adına açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu konuda şu noktaya dikkat çekti:

“Hükümet salgın sürerken, aşılama henüz yeterli düzeye ulaşmamış ve virüsün yeni varyantları dünyada tehlike saçmaya başlamışken sadece turizmi ve ekonomiyi gözeterek normalleşme süreci başlatıyor. Bunun yanında salgının işsizlik ve yoksulluk gibi toplumsal tahribatlarına karşı zaten oldukça yetersiz olan sosyal önlemler de sona erecek.” Bugün itibarıyla işten çıkarma yasağının ortadan kalkacağını, “kısa çalışma” ve “nakdi ücret” desteklerinin sona ereceğini hatırlatan Çerkezoğlu, bunun kitlesel işten çıkarmaların yaşanması anlamına geldiğini ifade etti. Çerkezoğlu, bu kapsamda özetle şu önerileri yaptı:

İşten çıkarma yasağı istisnaları kaldırılarak devam etmeli, ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli.

Pandemide iş ve gelir kaybına uğrayan tüm işçilere asgari ücretten az olmamak üzere gelir desteği verilmeli, işsizlik ödeneğinden yararlanmak için öngörülen ağır koşullar kaldırılmalı.

Asgari ücret vergiden muaf tutulmalı ve asgari ücrete sağlanacak SGK prim desteği ile asgari ücretin brütü net olarak ödenmeli, böylece tüm işçilerin eline geçen nakit miktarı en az 750 TL artırılmalı.

Emekli aylık ve gelirleri asgari ücret düzeyine yükseltilmeli.



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