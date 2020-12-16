Disk Başkanı Çerkezoğlu: İnsan onuruna yaraşır asgari ücret istiyoruz

16 Aralık 2020 Çarşamba, 19:09

DİSK Başkanı Çerkezoğlu K.T Deri Fabrikası önünde, direnişteki işçilerle bir araya geldi. Pandemi sürecinde işten çıkarma yasağı alınmasına rağmen, ülkenin dört bir yanında işçilerin ya işten çıkarıldıklarını ya da ücretsiz izin dayatması ile karşı karşıya bırakıldıklarını ifade eden Çerkezoğlu şunları söyledi:

"İŞÇİLER CEZALANDIRILIYOR"

"İşten çıkarılan işçiler iş başı yapana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çorumda Birleşik Metaliş Sendikamıznın örgtlendiği fabrikada 90 arkadaşımızın işten çıkarılması, Gebze'de, İzmir'de lastık fabrikasında yaşananlar. Türkiye'nin dört bir tarafında işçiler iradelerini ortaya koydukları için anayasal haklarını kullandıkları için işverenler tarafından işten çıkartılıyor cezalandırılmaya çalışılıyor. Her şeyden önce şunu söyleyelim sendikalı olmak bütün işçiler için yasal ve anayasal haktır. Bu hakkın kullanılmasını engelemek suçtur. Bugün işverenler bu suçu işlerken cesareti bu sürüce en hafif değimiyle sessiz kalan hükümetten ülkeyi yöneten siyasi iradeden almaktadır. Bu nedenle biz öncelikle bütün işyerlerinde yaşatılan haksızlığın, hukuksuzluğun giderilmesini ve sendikal nedenle işten çıkartılan bütün arkadaşlarımızın iş başı yapana kadar DİSK olarak bu müdacelenin içerisinde olacağımızı ve gereken neyse her türlü gücümüzle birlikte direnen işçi arkadaşlarımızın dün olduğumuz gibi yanılarında olacağımızı ifade ediyoruz."

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM

DİSK Genel Başkanı, tespit çalışmaları devam eden asgari ücret ile ilgili olarak da insan onuruna yaraşır bir ücret taleplerini dile getirdikleri eylemlerinin sürdüğünü söyledi. Çerkezoğlu, şunları ifade etti:

"DİSK olarak Türkiy'nin dört bir tarafında mücadele veriyoruz. Bu hafta işyerlerinde DİSK'in örgütlü olduğu bütün fabrikalarda, hastanelerde, belediyelerde, işyerlerinde işçi arkadaşlarımız bildirilerini okuyor, taleplerimizi ifade ediyor. Buradan bir kez daha sizlerle birlikte K.T Deri'de çalışan, yıllardır bu işyerinde çalışan evine ekmek götürmek için alın teriyle çalışan işçi arkadaşlarımızlar birlikte insan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz. Asgari ücret ulaslarası standartlara uygun biçimde bir işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. Asgari ücretin yıllar içerisindeki kayıpları giderilmelidir. Asgari üccret bir geçim ücreti olmalıdır. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı ve bütün kesinti yükü Hazine tarafından, devlet tarafından karşılanmalıdır. 2021 yılında asgari ücret en az net 3 bin 800 TL olmalıdır diyoruz. Bunun mücadelesini hep blrikte yürürüyouz."