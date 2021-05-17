DİSK: Filistin halkı yalnız değildir

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:39

Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 15 Mayıs 1948’de Filistinliler için büyük felaketin başladığını söyleyerek “Nekbe Günü”nün 73. yıldönümü olduğunu anımsattı. Çerkezoğlu, İsrail’in dini ve ulusal simgelere yönelik utanmazca saldırdığını belirterek “Sadece askeri güçler değil, sivil yerleşimciler de Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürüyor. Siviller öldürülüyor, Nekbe devam ediyor ama onurlu Filistin direnişi de sürüyor. Filistin davası bizim davamızdır. Filistin’in kurtuluşu bizim kurtuluşumuzdur. Türkiye işçi sınıfı emperyalizme ve siyonizme karşı direnen Filistin halkının hep yanında olmuştur ve yanında olmaya devam edecektir” dedi.

‘YAPTIRIM UYGULAYIN’

İsrail’e yaptırım uygulanması çağrısı da yapan Çerkezoğlu, “Bugün iktidara yakın çok sayıda Türkiyeli şirket İsrail’de yatırım yapmakta ve işgalcilerle ticarete devam etmektedir. Dahası bazı Türkiyeli firmalar çalıştırdıkları Filistinli işçilerin haklarını gasp etmekte ve onlara çifte mağduriyet yaşatmaktadır. Türkiye işçi sınıfı hem işgalcilere hem de patronlara karşı Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır. Hükümeti ve sermaye çevrelerini bu riyakarlıktan vazgeçmeye, İsrail ile bütün siyasi, askeri ve ticari ilişkileri kesmeye çağırıyoruz. Hamasi nutukları bırakın, gereğini yapın: İsrail’i boykot edin, yatırımları geri çekin, İsrail’e ve yandaşlarına yaptırımlar uygulayın. Biz DİSK olarak işyeri sendika temsilciliklerimizi birer Filistin konsolosluğu hâline getireceğiz. Filistin direnişinin taleplerini savunacağız. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan ILO Uluslararası Çalışma Konferansı vesilesiyle Filistin halkının taleplerini bütün dünyaya anlatacağız. İsrail ile siyasi, askeri ve ticari bütün ilişkilerin kesilmesine yönelik mücadeleye güç vereceğiz. İşgalcilerden hesap soracağız. Filistin’i özgürleştireceğiz” diye konuştu.