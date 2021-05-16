Rusya’dan İsrail ve Filistin’e çatışmaya son verme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Moskova’nın İsrail ve Filistin’de sivillere yönelik güç kullanımını kınadığını belirterek, taraflara çatışmaya derhal son verme çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin çevirimiçi formatta yapılan toplantısında konuşan Verşinin, Rusya’nın İsrail ve Filistin’de sivillere yönelik güç kullanımını kınadığını vurgulayarak, tarafları çatışmaya derhal son vermeye çağırdı.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Verşinin, “Çatışma bölgesindeki durumun hızlı bir şekilde bozularak silahlı bir çatışmaya dönüşmesi, çok sayıda insan kayıpları Moskova'da derin endişelere neden oldu” diye konuştu.
TEK TARAFLI ADIMLARDAN VAZGEÇME ÇAĞRISI
Bunun için tarafların yerleşim aktiviteleri, Filistin’e ait konutların yıkılması, Arap nüfusun menşe yerlerinden çıkarılması, provokasyonlar ve şiddete teşvik dahil olmak üzere her türlü tek taraflı adımlardan vazgeçmesi gerektiğine dikkat çeken Verşinin, şunları söyledi:
“Nihai kararı önceden belirleyecek olan, sahada geri dönüşü olmayan gerçeklikler yaratma uygulamalarının durdurulması gerekiyor. Rusya, Filistin halkının Doğu Kudüs'te başkenti olan kendi bağımsız devletleri ile ilgili meşru özlemlerini ve İsrail'in güvenliğini sağlamaya yönelik meşru çıkarlarını karşılayan bir çözüm için uluslararası yasal çerçeveye bağlılığını kesin bir şekilde teyit ediyor.”
‘ORTADOĞU DÖRTLÜSÜ BAKANLAR DÜZEYİNDE ACİLEN TOPLANMALI’
“Gerilimi düşürmek ve güven ortamı yaratmak adına, uluslararası arabulucuların Ortadoğu Dörtlüsü'nün bakanlar düzeyinde acilen toplanmasının önemli olduğuna inanıyoruz” diyen Verşinin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dörtlüyü önemli bölgesel oyuncularla koordinasyonunu sağlamak için ayrıca bölgenin önde gelen ülkelerinin katılımıyla genişletilmiş formatta bakanlar düzeyinde bir toplantının düzenlenmesini de öneriyoruz.”
Rus diplomat, “İsrail ve Filistin liderlerinin Moskova’da temaslarını organize etme önerimiz geçerliliğini koruyor” vurgusunu yaptı.
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