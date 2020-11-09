DİSK'e Twitter darbesi: Olağandışı olan sizin sınırlamanız!

09 Kasım 2020 Pazartesi, 13:16

AKP'nin işçilerin haklarında büyük kayıplara neden olacak düzenlemeler içeren 'torba yasa' teklifi Meclis'e sunulurken, teklife büyük tepki gösteren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Twitter hesabına kısıtlama getirildi.

Sosyal medya kullanıcıları, DİSK'in Twitter hesabına girdiğinde, "Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı" uyarısıyla karşılaşıyor.

DİSK iletişim Dairesi Müdürü Umar Karatepe, kısıtlamaya tepkisini "Parlamentoda işçilerle ilgili çok kritik bir yasa görüşülürken bir işçi sendikası hesabını sınırlamak skandaldır! Elbette bu hesap @diskinsesi fazlaca tweet atmakta ve etkileşim almaktadır. Bu olağandışı değildir. Olağandışı olan sizin sınırlamanız!" ifadeleriyle dile getirdi.