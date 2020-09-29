DİSK'ten taciz açıklaması: "Faruk Işık’ın DİSK’le ilişkisi kesilmiştir"

29 Eylül 2020 Salı, 15:04

DİSK'te Örgütlenme Uzmanı olarak görev yapan Faruk Işık hakkında taciz, şiddet ve mobbing iddiaları gündeme geldi.

9 Temmuz 2020 tarihinde Genel İş üyesi Faruk Işık tarafından taciz ve şiddete maruz kaldığını ifade eden "rojdaezji" isimli bir Twitter kullanıcısı Whatsapp yazışmalarını paylaşmış ve DİSK yönetimini etiketleyerek konuyu sendikanın gündemine taşıdı.

DİSK'ten bugün konuya ilişkin olarak bir açıklama yapıldı.

"DİSK’in kadına yönelik şiddet ve taciz konusunda politikası ve tutumu nettir" ifadelerine yer verilen açıklamada, yönetim kurulunun Faruk Işık’ın DİSK’le ilişkisinin kesilmesine karar verdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "DİSK taciz ve şiddet konusunda gereğini yaptığı gibi DİSK’e dönük saldırılar karşısında da dimdik duracaktır" ifadeleri de yer aldı.

İşte o açıklama:

DİSK’in kadına yönelik şiddet ve taciz konusunda politikası ve tutumu nettir. Şubat 2020’de toplanan 16. Genel Kurulu’nda anatüzüğünde toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda önemli değişiklikler yapan DİSK, İstanbul Sözleşmesi’nin kararlı savunucusudur. DİSK Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 190 sayılı işyerinde taciz ve şiddetin önlenmesine dönük sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanması ve gereğinin yapılması için mücadele etmektedir. DİSK kadına yönelik şiddet ve tacizin toplumsal yaşamın tüm alanlarında ve işyerlerinde ortadan kaldırılmasını ısrarla savunmaktadır.

Bu çerçevede Temmuz 2020 başlarında DİSK çalışanı Faruk Işık hakkında gündeme gelen kadına yönelik taciz ve şiddet iddiaları DİSK Yönetim Kurulu tarafından hassasiyetle ele alınmıştır. Yönetim Kurulumuz iddiaları soruşturmak üzere kadınlardan oluşan bir soruşturma komisyonu oluşturmuş ve ayrıca soruşturma boyunca ilgili kişi tedbiren DİSK’ten uzaklaştırılmıştır. Son olarak, Soruşturma Komisyonu’nun çalışmalarını değerlendiren Yönetim kurulumuz Faruk Işık’ın DİSK’le ilişkisinin kesilmesine karar vermiş ve DİSK ile ilişkisi sona erdirilmiştir.

Sosyal medyadaki “sahte /isimsiz” bir hesap üzerinden bu konu vesile edilerek DİSK üyesi sendikalarımıza ve DİSK yöneticilerine dönük asılsız ithamları büyük bir üzüntü ile izliyoruz. Bu asılsız itham ve iftiralar DİSK’in kurumsal kimliğine zarar vermeyi amaçlamaktadır. DİSK taciz ve şiddet konusunda gereğini yaptığı gibi DİSK’e dönük saldırılar karşısında da dimdik duracaktır. 16. Genel Kurulda büyük bir destekle seçilen yönetim kurulumuz DİSK Anatüzüğü’nde yer alan ilkeler doğrultusunda yoluna devam edecektir.