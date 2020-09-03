Dışlanma ve utanç korkusu

03 Eylül 2020 Perşembe, 02:00

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, “İnsanlar salgın nedeniyle ayrımcılığa uğrama korkusuyla test yaptırmaktan kaçınabilir” diye uyardı.

‘TEDAVİYİ GECİKTİRMEYİN’

Işık yaptığı açıklamada, “Hasta kişiler ise, toplumdan dışlanabilir ve utanç duyabilirler. Enfekte olan kişiler birden fazla sosyal damgalanma yaşayabilir. Sosyal damgalanma yaşayan insanlar, aynı zamanda topluma aktif olarak katılamayacaklarını da hissederler” dedi.

Toplum içerisindeki sosyal damgalanma korkusunun tedaviyi de geciktirebileceğine dikkat çeken Işık, şöyle devam etti:

“Gecikmiş tanı ve tedavi hastalığın hızla yayılmasına ve tablonun kötüleşmesine sebep olabilir. Bu süreçte İnsanların duydukları her bilgiye inanmaması ve herhangi bir rahatsızlık hissettiklerinde hiç düşünmeden uzmanlara başvurması gerekmektedir. Sosyal damgalama, 1963 yılında Erving Goffman tarafından ‘derinden itibarını sarsan bir özellik’ olarak tanımlanmıştır. Bir kişiyi ‘bütün ve olağan bir kişiden lekeli, küçümseyen birine’ indirger. Sosyal damgalama genellikle ırk, kültür, cinsiyet, zekâ ve sağlıkla ilgilidir.”