‘Disleksi ile Başa Çıkma Rehberi’
Disleksi, dünya nüfusunun en az onda birini etkileyen en yaygın öğrenme güçlüklerinden biri. Amerika’nın tanınmış çocuk hekimi ve disleksi uzmanı Dr. Sally Shaywitz’in Disleksi ile Başa Çıkma Rehberi, öğrencilerin ve yetişkinlerin hayatını derinden etkileyen bu okuma problemini tanımlamak, anlamak ve aşmak için uygulamalı bir yol haritası sunuyor. Okuma güçlüğünün sıkı bir çalışma ve doğru yardım ile aşılabilir bir problem olduğunu gösteriyor. Bütünüyle bilimsel araştırmalara ve vaka deneyimlerine dayanan kitap; ebeveynler, eğitimciler ve disleksiyle karşı karşıya olan herkes için teknik detaylara boğmayan, incelikli ve pratik bir kaynak.
Disleksi,
dünya nüfusunun en az onda birini etkileyen en yaygın öğrenme güçlüklerinden
biri.
Albert
Einstein, Agatha Christie, Thomas Edison, Wolfgang Amadeus Mozart, Leonardo Da
Vinci, Wright Kardeşler, Pablo Picasso, Stephen Hawking, Dwight D. Eisenhower, Winston
Churchill, Walt Disney, John Lennon, Sylvester Stallone, Tom Cruise gibi dünyaca
ünlü ve başarılı pek çok ismin de dislektik olduğu biliniyor.
Amerika’nın
tanınmış çocuk hekimi ve disleksi uzmanlarından Dr. Sally Shaywitz’in yalın
dille kaleme aldığı Disleksi ile Başa Çıkma Rehberi, öğrencilerin ve
yetişkinlerin hayatını derinden etkileyen bu okuma problemini tanımlamak,
anlamak ve aşmak için uygulamalı bir yol haritası sunuyor.
Disleksi
ile Başa Çıkma Rehberi, kolay okunan ve bilimsel açıdan yetkin bir kitap. Ebeveynler,
eğitimciler ve disleksiyle karşı karşıya olan herkes için teknik detaylara
boğmayan, incelikli ve pratik bir kaynak.
Bütünüyle
bilimsel araştırmalara ve vaka deneyimlerine dayanan kitap, okuma güçlüğünün
sıkı bir çalışma ve doğru yardım ile aşılabilir bir problem olduğunu
gösteriyor.
Shaywitz’in
öncü eserinde aşağıdaki soruların ve çok daha fazlasının yanıtını bulacaksınız:
- Disleksi
nedir ve niçin bazı yetenekli ve zeki insanlar okuma güçlüğü yaşar?
- Disleksi tanısını okulöncesi yaşta, okul çağında, genç yetişkinlerde ve yetişkinlerde nasıl koymak gerekir?
- Okul seçiminde nelere dikkat edilmelidir?
- Çocuğunuzun öğretmeniyle nasıl daha verimli bir işbirliği kurabilirsiniz?
- Hangi alıştırmalar beynin okumayla ilgili bölümünü geliştirir?
- Çocuğunuzun okuma özgüveni kazanabilmesi için neler yapabilirsiniz?
- Dislektiklerin güçlü yanları nelerdir, nasıl harekete geçirilmelidir?
- Ünlü ve başarılı dislektiklerin yaşam öyküleri bize ne anlatıyor?
Disleksi ile Başa Çıkma Rehberi / Sally Shaywitz / Çeviren: Özge Yılmaz / Epsilon Yayınevi / 440 s.
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