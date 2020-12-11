Disney, 10 yeni Star Wars ve Marvel dizisi çekecek

11 Aralık 2020 Cuma, 12:34

Disney/Lucasfilm



Disney, önümüzdeki beş yıl içinde 10 yeni Star Wars ve Marvel dizisi çekeceğini açıkladı. Bu diziler, şirketin dijital platformu Disney+'ta yayımlanacak.

Şirket, Peter Pan & Wendy ile Tom Hanks'in başrolde olacağı Pinokyo filmlerinin de sinemalardan önce bu platformda gösterime gireceğini açıkladı.

Sinemadan dijital platforma kayan Disney'in geçen yıl açılan Disney+ kanalının 86,8 milyon aboneye ulaştığı belirtiliyor.

Hulu ve ESPN Sports'la birlikte toplam abone sayısı 137 milyona ulaşıyor.

Netflix'in abone sayısı ise 200 milyon civarında.

Lucasfilm Ltd. The Mandalorian is a big hit for Disney+





THE MANDALORIAN VE ANDOR

Disney'in çekeceği yeni diziler arasında Star Wars'tan Yoda'yla aynı cins bir karakter olan The Mandalorian ve 2016 yapımı Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmindeki aynı karakteri canlandıran Dieogo Luna'nın oynayacağı Andor da var.

"The Bad Batch" ve "A Droid Story" de şirketin çekeceğini açıkladığı Star Wars dizileri arasında yer alıyor.

Ayrıca Disney Animasyon ve Pixar bünyesinde, 15'i gerçek oyuncularla çekilecek toplam 30 filmin gösterime girmesi planlanıyor. Şirket yetkileri abonelerine her hafta yeni bir yapım sunmayı hedeflediklerini söylüyor.

Warner Bros, geçen hafta 2021'de gösterime girecek 17 filmin tamamının sinemalarla aynı aynı anda HBO Max kanalında gösterileceğini açıklamıştı.