Hayden Christensen Darth Vader olarak geri dönüyor

Resmi olarak yapılan açıklamalara göre Hayden Christensen, Obi-Wan Kenobi dizisinde Darth Vader'ı canlandırmak üzere Star Wars evrenine geri dönecek.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2020 Cuma, 10:31
Hayden Christensen Darth Vader olarak geri dönüyor
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Star Wars resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Hayden Christense'ın Obi-Wan Kenobi dizisinde Darth Vader'ı calandıracağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Hayden Christensen, Ewan McGregor’a katılarak Obi-Wan Kenobi’de Darth Vader’a geri dönüyor. Orijinal dizi, Sith’in İntikamı’ndan 10 yıl sonra geçiyor ve Disney+’a geliyor"  ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Christensen, "Anakin Skywalker'ı oynamak inanılmaz bir yolculuktu. Tabiki, Anakin ve Obi-Wan son gördüğümüzde pek de iyi şartlarda değillerdi… Deborah Chow gibi harika bir yönetmenin bizim için ne planladığını görmek ilginç olacak. Ewan ile tekrar çalışmaktan heyecan duyuyorum. Geri dönmek iyi hissettiriyor" diye konuştu.

Dizinin çekimleri ise Mart 2021'de başlayacak.


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