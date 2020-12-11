Hayden Christensen Darth Vader olarak geri dönüyor

11 Aralık 2020 Cuma, 10:31

Star Wars resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Hayden Christense'ın Obi-Wan Kenobi dizisinde Darth Vader'ı calandıracağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Hayden Christensen, Ewan McGregor’a katılarak Obi-Wan Kenobi’de Darth Vader’a geri dönüyor. Orijinal dizi, Sith’in İntikamı’ndan 10 yıl sonra geçiyor ve Disney+’a geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Christensen, "Anakin Skywalker'ı oynamak inanılmaz bir yolculuktu. Tabiki, Anakin ve Obi-Wan son gördüğümüzde pek de iyi şartlarda değillerdi… Deborah Chow gibi harika bir yönetmenin bizim için ne planladığını görmek ilginç olacak. Ewan ile tekrar çalışmaktan heyecan duyuyorum. Geri dönmek iyi hissettiriyor" diye konuştu.

Dizinin çekimleri ise Mart 2021'de başlayacak.