Hayden Christensen Darth Vader olarak geri dönüyor

Star Wars resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Hayden Christense'ın Obi-Wan Kenobi dizisinde Darth Vader'ı calandıracağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Hayden Christensen, Ewan McGregor’a katılarak Obi-Wan Kenobi’de Darth Vader’a geri dönüyor. Orijinal dizi, Sith’in İntikamı’ndan 10 yıl sonra geçiyor ve Disney+’a geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk