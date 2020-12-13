Disney, 2022'ye kadar vizyona girecek yeni Marvel, Star Wars ve Pixar projelerinin listesini açıkladı

Disney gelecek iki yıl içinde yayımlanacak olan Marvel, Star Wars ve Pixar dizi ve filmlerinin tam listesini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Aralık 2020 Pazar, 09:20
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Liste Disney'in Investor Day (Yatırımcı Günü) sunumunun bir parçası olarak duyuruldu.

Aralarında spin-off'lar (orijinal yapımdaki bir konuya ya da karaktere odaklanan yan ürün -ed.n.), yeniden çekim ve yapımlar da bulunan tüm projeler, Birleşik Krallık'ta bu yıl erişime açılan dijital yayın platformu Disney+'da yayımlanacak.

Vizyona girecek tüm projelerin tam listesi:

Lucasfilm

Ahsoka: Katee Sackhoff'un Mandalorian karakterini içeren, Rosario Dawson'ın da rol aldığı yeni dizi

Rangers of the New Republic: Mandalorian'ın spin-off'u

Andor: Rogue One'ın Diego Luna'nın karakterini içeren spin-off'u

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor'un rol aldığı ve Hayden Christensen'in Darth Vader'ı canlandırdığı bağımsız dizi

The Bad Batch: Klon Savaşları'nın (Clone Wars) animasyon spin-off'u

Star Wars: Visions: Seriyi kutlayan kısa filmlerden oluşan bir animasyon dizisi

Lando: Donald Glover'ın Solo karakterine odaklanan bir spin-off

The Acolyte: Yüksek Cumhuriyet Devri'nin son günlerinde karanlık tarafın büyüyen güçleri etrafında şekillenen yeni dizi

A Droid Story: Yepyeni bir droid'in takdim edileceği dizide R2-D2 ve C-3PO ekranlara dönüyor

Willow: Ron Howard'ın 1988 yapımı filminin yeniden çekimi

Marvel

WandaVision: Scarlet Witch'e ve Vision'a odaklanan orijinal dizi

"WandaVision" yayımlanan 10 Marvel programından sadece biri (Marvel)

The Falcon and The Winter Soldier: Anthony Mackie ve Sebastian Stan'ın karakterlerine odaklanan orijinal dizi

Loki: Tom Hiddleston'ın karakteri, Owen Wilson'ın da rol aldığı yeni dizinin merkezinde yer alıyor

What If...?: Eski ve yeni Marvel oyuncularının yer aldığı animasyon programı

Ms. Marvel: Jersey City'de büyüyen 16 yaşındaki Pakistan asıllı Amerikalı Kamala Khan'ı (Iman Vellani) takdim eden yeni dizi

Hawkeye: Jeremy Renner'ın karakteri, okunu ve yayını Hailee Steinfeld'in canlandırdığı halefine veriyor

She-Hulk: Tatiana Maslaney, Mark Ruffalo ve Tim Roth'la (Abomination olarak geri dönen) rol aldığı yeni komedi dizisinde Hulk'ın kadın versiyonunu oynuyor

Moon Knight: Yeni dizi, dissosiyatif kimlik bozukluğundan muzdarip karmaşık bir kanunsuza odaklanıyor

Secret Invasion: Nick Fury olarak Samuel L. Jackson ve Talos adlı The Skrull olarak Ben Mendelsohn yeni dizi dizide başrolü üstleniyor

Ironheart: Dominique Thorne, Iron Man'den bu yana en gelişmiş zırh takımını yaratan dahi mucit Riri Williams'ı canlandırıyor

Armor Wars: Don Cheadle'ın War Machine (Savaş Makinesi), Tony Stark'ın teknolojisi yanlış kişilerin eline geçtiğinde ne olacağını araştıran dizinin merkezinde yer alıyor

Guardians of the Galaxy Holiday Special

I Am Groot: Groot'u konu edinen kısa dizi.

Pixar

Inside Pixar

Soul

Burrow

Pixar Popcorn

Dug Days

Cars: The Series

Win or Lose

Lightyear

Disney

Hocus Pocus 2

Üç Adam ve Bir Bebek'in (Three Men and a Baby) yeniden yapımı

Safety

The Keanon Lowe project

Greek Freak

The Chris Paul Project

Flora & Ulysses

Sürüsüne Bereket (Cheaper by the Dozen) dizisi

Saftirik Greg'in Günlüğü (Diary of a Wimpy Kid)

The Ice Age Adventures of Buck Wild

Müzede Bir Gece (Night at the Museum) yeniden çekimi

Chip N' Dale: Rescue Rangers

Pinokyo

Peter Pan & Wendy

Disenchanted: Manhattan'da Sihir'in (Enchanted) devam filmi

Yırtık Rahibe 3 (Sister Act 3)

Walt Disney Animation

Raya ve Son Ejderha (Raya and the Last Dragon)

Baymax

Zootropolis+ (Zootopia+)

Iwájú

Tiana

Moana: The Series

National Geographic

Cousteau

Genius: Martin Luther King Jr

Secrets of the Whales

A Real Bug's Life

America the Beautiful

Limitless With Chris Hemsworth

Welcome to Earth (geçici isim)

Walt Disney Television

"Dikkat Köpek Var" TV programına dönüştürülüyor (Disney)

The Mighty Ducks: Game Changers

Big Shot

The Mysterious Benedict Society

Dikkat Köpek Var (Turner & Hooch)

Kaynak: Independent Türkçe


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