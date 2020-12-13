Disney, 2022'ye kadar vizyona girecek yeni Marvel, Star Wars ve Pixar projelerinin listesini açıkladı
Disney gelecek iki yıl içinde yayımlanacak olan Marvel, Star Wars ve Pixar dizi ve filmlerinin tam listesini açıkladı.
Liste Disney'in Investor Day (Yatırımcı Günü) sunumunun bir parçası olarak duyuruldu.
Aralarında spin-off'lar (orijinal yapımdaki bir konuya ya da karaktere odaklanan yan ürün -ed.n.), yeniden çekim ve yapımlar da bulunan tüm projeler, Birleşik Krallık'ta bu yıl erişime açılan dijital yayın platformu Disney+'da yayımlanacak.
Vizyona girecek tüm projelerin tam listesi:
Lucasfilm
Ahsoka: Katee Sackhoff'un Mandalorian karakterini içeren, Rosario Dawson'ın da rol aldığı yeni dizi
Rangers of the New Republic: Mandalorian'ın spin-off'u
Andor: Rogue One'ın Diego Luna'nın karakterini içeren spin-off'u
Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor'un rol aldığı ve Hayden Christensen'in Darth Vader'ı canlandırdığı bağımsız dizi
The Bad Batch: Klon Savaşları'nın (Clone Wars) animasyon spin-off'u
Star Wars: Visions: Seriyi kutlayan kısa filmlerden oluşan bir animasyon dizisi
Lando: Donald Glover'ın Solo karakterine odaklanan bir spin-off
The Acolyte: Yüksek Cumhuriyet Devri'nin son günlerinde karanlık tarafın büyüyen güçleri etrafında şekillenen yeni dizi
A Droid Story: Yepyeni bir droid'in takdim edileceği dizide R2-D2 ve C-3PO ekranlara dönüyor
Willow: Ron Howard'ın 1988 yapımı filminin yeniden çekimi
Marvel
WandaVision: Scarlet Witch'e ve Vision'a odaklanan orijinal dizi
"WandaVision" yayımlanan 10 Marvel programından sadece biri (Marvel)
The Falcon and The Winter Soldier: Anthony Mackie ve Sebastian Stan'ın karakterlerine odaklanan orijinal dizi
Loki: Tom Hiddleston'ın karakteri, Owen Wilson'ın da rol aldığı yeni dizinin merkezinde yer alıyor
What If...?: Eski ve yeni Marvel oyuncularının yer aldığı animasyon programı
Ms. Marvel: Jersey City'de büyüyen 16 yaşındaki Pakistan asıllı Amerikalı Kamala Khan'ı (Iman Vellani) takdim eden yeni dizi
Hawkeye: Jeremy Renner'ın karakteri, okunu ve yayını Hailee Steinfeld'in canlandırdığı halefine veriyor
She-Hulk: Tatiana Maslaney, Mark Ruffalo ve Tim Roth'la (Abomination olarak geri dönen) rol aldığı yeni komedi dizisinde Hulk'ın kadın versiyonunu oynuyor
Moon Knight: Yeni dizi, dissosiyatif kimlik bozukluğundan muzdarip karmaşık bir kanunsuza odaklanıyor
Secret Invasion: Nick Fury olarak Samuel L. Jackson ve Talos adlı The Skrull olarak Ben Mendelsohn yeni dizi dizide başrolü üstleniyor
Ironheart: Dominique Thorne, Iron Man'den bu yana en gelişmiş zırh takımını yaratan dahi mucit Riri Williams'ı canlandırıyor
Armor Wars: Don Cheadle'ın War Machine (Savaş Makinesi), Tony Stark'ın teknolojisi yanlış kişilerin eline geçtiğinde ne olacağını araştıran dizinin merkezinde yer alıyor
Guardians of the Galaxy Holiday Special
I Am Groot: Groot'u konu edinen kısa dizi.
Pixar
Inside Pixar
Soul
Burrow
Pixar Popcorn
Dug Days
Cars: The Series
Win or Lose
Lightyear
Disney
Hocus Pocus 2
Üç Adam ve Bir Bebek'in (Three Men and a Baby) yeniden yapımı
Safety
The Keanon Lowe project
Greek Freak
The Chris Paul Project
Flora & Ulysses
Sürüsüne Bereket (Cheaper by the Dozen) dizisi
Saftirik Greg'in Günlüğü (Diary of a Wimpy Kid)
The Ice Age Adventures of Buck Wild
Müzede Bir Gece (Night at the Museum) yeniden çekimi
Chip N' Dale: Rescue Rangers
Pinokyo
Peter Pan & Wendy
Disenchanted: Manhattan'da Sihir'in (Enchanted) devam filmi
Yırtık Rahibe 3 (Sister Act 3)
Walt Disney Animation
Raya ve Son Ejderha (Raya and the Last Dragon)
Baymax
Zootropolis+ (Zootopia+)
Iwájú
Tiana
Moana: The Series
National Geographic
Cousteau
Genius: Martin Luther King Jr
Secrets of the Whales
A Real Bug's Life
America the Beautiful
Limitless With Chris Hemsworth
Welcome to Earth (geçici isim)
Walt Disney Television
"Dikkat Köpek Var" TV programına dönüştürülüyor (Disney)
The Mighty Ducks: Game Changers
Big Shot
The Mysterious Benedict Society
Dikkat Köpek Var (Turner & Hooch)
Kaynak: Independent Türkçe
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