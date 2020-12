Disney, 2022'ye kadar vizyona girecek yeni Marvel, Star Wars ve Pixar projelerinin listesini açıkladı

13 Aralık 2020 Pazar, 09:20

Liste Disney'in Investor Day (Yatırımcı Günü) sunumunun bir parçası olarak duyuruldu.

Aralarında spin-off'lar (orijinal yapımdaki bir konuya ya da karaktere odaklanan yan ürün -ed.n.), yeniden çekim ve yapımlar da bulunan tüm projeler, Birleşik Krallık'ta bu yıl erişime açılan dijital yayın platformu Disney+'da yayımlanacak.

Vizyona girecek tüm projelerin tam listesi:

Lucasfilm

Ahsoka: Katee Sackhoff'un Mandalorian karakterini içeren, Rosario Dawson'ın da rol aldığı yeni dizi

Rangers of the New Republic: Mandalorian'ın spin-off'u

Andor: Rogue One'ın Diego Luna'nın karakterini içeren spin-off'u

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor'un rol aldığı ve Hayden Christensen'in Darth Vader'ı canlandırdığı bağımsız dizi

The Bad Batch: Klon Savaşları'nın (Clone Wars) animasyon spin-off'u

Star Wars: Visions: Seriyi kutlayan kısa filmlerden oluşan bir animasyon dizisi

Lando: Donald Glover'ın Solo karakterine odaklanan bir spin-off

The Acolyte: Yüksek Cumhuriyet Devri'nin son günlerinde karanlık tarafın büyüyen güçleri etrafında şekillenen yeni dizi

A Droid Story: Yepyeni bir droid'in takdim edileceği dizide R2-D2 ve C-3PO ekranlara dönüyor

Willow: Ron Howard'ın 1988 yapımı filminin yeniden çekimi

Marvel

WandaVision: Scarlet Witch'e ve Vision'a odaklanan orijinal dizi

"WandaVision" yayımlanan 10 Marvel programından sadece biri (Marvel)

The Falcon and The Winter Soldier: Anthony Mackie ve Sebastian Stan'ın karakterlerine odaklanan orijinal dizi

Loki: Tom Hiddleston'ın karakteri, Owen Wilson'ın da rol aldığı yeni dizinin merkezinde yer alıyor

What If...?: Eski ve yeni Marvel oyuncularının yer aldığı animasyon programı

Ms. Marvel: Jersey City'de büyüyen 16 yaşındaki Pakistan asıllı Amerikalı Kamala Khan'ı (Iman Vellani) takdim eden yeni dizi

Hawkeye: Jeremy Renner'ın karakteri, okunu ve yayını Hailee Steinfeld'in canlandırdığı halefine veriyor

She-Hulk: Tatiana Maslaney, Mark Ruffalo ve Tim Roth'la (Abomination olarak geri dönen) rol aldığı yeni komedi dizisinde Hulk'ın kadın versiyonunu oynuyor

Moon Knight: Yeni dizi, dissosiyatif kimlik bozukluğundan muzdarip karmaşık bir kanunsuza odaklanıyor

Secret Invasion: Nick Fury olarak Samuel L. Jackson ve Talos adlı The Skrull olarak Ben Mendelsohn yeni dizi dizide başrolü üstleniyor

Ironheart: Dominique Thorne, Iron Man'den bu yana en gelişmiş zırh takımını yaratan dahi mucit Riri Williams'ı canlandırıyor

Armor Wars: Don Cheadle'ın War Machine (Savaş Makinesi), Tony Stark'ın teknolojisi yanlış kişilerin eline geçtiğinde ne olacağını araştıran dizinin merkezinde yer alıyor

Guardians of the Galaxy Holiday Special

I Am Groot: Groot'u konu edinen kısa dizi.

Pixar

Inside Pixar

Soul

Burrow

Pixar Popcorn

Dug Days

Cars: The Series

Win or Lose

Lightyear

Disney

Hocus Pocus 2

Üç Adam ve Bir Bebek'in (Three Men and a Baby) yeniden yapımı

Safety

The Keanon Lowe project

Greek Freak

The Chris Paul Project

Flora & Ulysses

Sürüsüne Bereket (Cheaper by the Dozen) dizisi

Saftirik Greg'in Günlüğü (Diary of a Wimpy Kid)

The Ice Age Adventures of Buck Wild

Müzede Bir Gece (Night at the Museum) yeniden çekimi

Chip N' Dale: Rescue Rangers

Pinokyo

Peter Pan & Wendy

Disenchanted: Manhattan'da Sihir'in (Enchanted) devam filmi

Yırtık Rahibe 3 (Sister Act 3)

Walt Disney Animation

Raya ve Son Ejderha (Raya and the Last Dragon)

Baymax

Zootropolis+ (Zootopia+)

Iwájú

Tiana

Moana: The Series

National Geographic

Cousteau

Genius: Martin Luther King Jr

Secrets of the Whales

A Real Bug's Life

America the Beautiful

Limitless With Chris Hemsworth

Welcome to Earth (geçici isim)

Walt Disney Television

"Dikkat Köpek Var" TV programına dönüştürülüyor (Disney)

The Mighty Ducks: Game Changers

Big Shot

The Mysterious Benedict Society

Dikkat Köpek Var (Turner & Hooch)

