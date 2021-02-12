Disney, animasyon stüdyolarından birini kapatıyor
Disney, koronavirüs salgını nedeniyle "Buz Devri" serisinin arkasındaki stüdyo olan Blue Sky'ı kapatma kararı aldı.
Disney, önemli animasyon stüdyolarından aralarında "Buz Devri" serisinin de olduğu serileri yaratan Blue Sky Stüdyosu’nu kapatma kararı aldı. Geçen yıl hem film üretimi hem de tema parklarının kapanması gibi nedenlerle finansal olarak zor bir yıl geçiren Disney’in bu kararında korona virüsü salgınının etkisi olduğu düşünülüyor.
Beyazperde'nin aktardığına göre, Blue Sky Animasyon Stüdyosu'nun sözcüsü şirketin kapatılacak olmasıyla ilgili, "Ekonominin son zamanlarda geldiği duruma bakıldığında, yapılan değerlendirmelerin ardından Blue Sky Stüdyoları'nın yapım tarafının kapatılması hakkında zor bir karar vermek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.
1987 yılında ilk kez film çekimi yapmaya başlayan, 20th Century Fox bünyesinde bulunan stüdyo Chris Wedge, Michael Ferraro, Carl Ludwig, Alison Brown, David Brown ve Eugene Troubetzkoy tarafından kuruldu. O günden bugüne 13 film hayata geçirildi.
Animasyon şirketi son olarak Nimona çizgi romanlarını uyarlıyordu ve söylentilere göre filmin yüzde 75'i tamamlandı. Ancak 2022 başı için hazırlanan filmin yapımı durduruldu.
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