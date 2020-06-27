Disslike atanlara FETÖ göndermesi yapan AKP'li'ye İnce'den tepki
Erdoğan'ın gençlerle gerçekleştirdiği video konferansta öğrencilerin disslike atmasını FETÖ'ye bağlayan AKP'li Meclis Üyesi Birinci'ye CHP'li İnce'den tepki geldi.
AKP İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, YKS öncesi gençlerle bir araya geldiği video konferans buluşmasında yaşanan tepkileri FETÖ'ye bağladı. AKP'li Birinci, Youtube yayınında 328 bin kişiden fazla dislike (bunu değenmedim) butonuna tıklanmasını FETÖ botları tarafından yapıldığını savundu.
PENSİLVANYA GÜDÜMLÜ
Birinci, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “YouTube paylaşımına yapılan “dislike” saldırısı, sanmayın ki şahıslar tarafından yapılıyor. Pensilvanya güdümlü yazılımlar ve makineler devrede” ifadelerini kullandı.
İNCE’DEN TEPKİ
CHP'li Muharrem İnce ise bu açıklamalara sosyal medya hesabından Birinci'nin sözlerine sert tepki gösterdi. İnce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Sınav tarihleri ile oynanan, işsiz bırakılan, özgürlükleri kısıtlanan gençlerin tepkisini “biz nerede hata yaptık” diye sorgulamak yerine FETÖ’nün bot hesapları diye kendini kandırmaya çalışıyorsun. Korkuların seni harap ediyor, etsin ama memleketin güzel çocuklarını harap etme.”
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