Disslike atanlara FETÖ göndermesi yapan AKP'li'ye İnce'den tepki

27 Haziran 2020 Cumartesi, 17:59

AKP İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, YKS öncesi gençlerle bir araya geldiği video konferans buluşmasında yaşanan tepkileri FETÖ'ye bağladı. AKP'li Birinci, Youtube yayınında 328 bin kişiden fazla dislike (bunu değenmedim) butonuna tıklanmasını FETÖ botları tarafından yapıldığını savundu.

PENSİLVANYA GÜDÜMLÜ



Birinci, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “YouTube paylaşımına yapılan “dislike” saldırısı, sanmayın ki şahıslar tarafından yapılıyor. Pensilvanya güdümlü yazılımlar ve makineler devrede” ifadelerini kullandı.

İNCE’DEN TEPKİ

CHP'li Muharrem İnce ise bu açıklamalara sosyal medya hesabından Birinci'nin sözlerine sert tepki gösterdi. İnce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sınav tarihleri ile oynanan, işsiz bırakılan, özgürlükleri kısıtlanan gençlerin tepkisini “biz nerede hata yaptık” diye sorgulamak yerine FETÖ’nün bot hesapları diye kendini kandırmaya çalışıyorsun. Korkuların seni harap ediyor, etsin ama memleketin güzel çocuklarını harap etme.”