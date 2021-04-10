Diyabet hastası Armağan Çağlayan'dan aşı isyanı: Üstelik raporum var!

10 Nisan 2021 Cumartesi, 15:01

Sağlık Bakanlığı’nın son aşı takvimi açıklamasına göre değişime gidilmiş, riskli grupların takvime dahil edildiği açıklanmıştı. Bu karar kronik rahatsızlığı olan milyonlara aşı olma önceliği sağlanacağını belirtmişti.

Ancak riskli grupta yer almasına rağmen aşı randevusu alamayan yüzbinlerce kronik hasta neden aşı olamadığını sorgulamaya başladı. Riskli grupta yer alan diyabet hastalığı yaşayan Armağan Çağlayan da kendisine aşı randevusu çıkmadığını açıkladı.

“RAPORUMA RAĞMEN BANA AŞI ÇIKMADI”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çağlayan; “Diyabet hastalarına aşı neye göre çıkıyor? Diyabet hastası yaşı benden daha küçük arkadaşıma çıktı, bana çıkmadı? Üstelik raporumda var” İfadelerini kullandı.

Diyabet hastalarına aşı neye göre çıkıyor? Diyabet hastası yaşı benden daha küçük arkadaşıma çıktı, bana çıkmadı? Üstelik raporumda var. — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) April 6, 2021

Çağlayan’a yanıt veren diyabet hastası takipçilerinden aynı sorunu yaşayanlar olduğu ortaya çıkarken bir kısım takipçi de randevu olabildiğini açıkladı.

AŞI KRİTERLERİ NEYE GÖRE BELİRLENİYOR

Diyabet hastalığından insüline bağımlı olan hastalara Tip 1 diyabet, insüline bağımlı olmayan hastalara ise Tip 2 diyabet teşhisi konuluyor. Armağan Çağlayan’a yanıt veren takipçilerinden bu ayrıma göre aşı randevusu veriliyor olabileceği yanıtı geldi. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın hangi kritere göre aşılamaya öncelik verdiği ise belirsizliğini koruyor.