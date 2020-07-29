Diyalog kapısı aralandı

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Türkiye, Yunanistan’la gerilime neden olan Akdeniz’de yeni alanlarda doğalgaz arama faaliyetlerini Avrupa’dan gelen telkinler sonucu bir süreliğine askıya aldı. Türkiye’nin arama faaliyetini erteleme kararında Almanya etkili olurken Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine 1 ay ara vermesi teklifinin İspanya tarafından iletildiği öğrenildi.

Türkiye, 21 Temmuz’da Navtex (seyrüsefer bildirimi) yoluyla Oruç Reis gemisinin 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Antalya Körfezi ile Yunanistan’a bağlı Rodos ve Meis adalarının güneyine uzanan Akdeniz’in ortasında Türkiye’nin daha önce ilan ettiği kıta sahanlığı sınırlarının güney ucunda sismik arama faaliyetine başlayacağını duyurmuş, bu adım Yunanistan’ın büyük tepkisine neden olmuştu. Türkiye’nin Navtex duyurusunu yayımladığı 21 Temmuz günü Akdeniz’de askeri hareketlilik yaşanırken 22 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşmüştü. Bu görüşmeye ilişkin Alman basınında çıkan haberlerde Merkel’in Türk ve Yunan donanmaları arasında sıcak teması son anda önlediği iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Türkiye’nin, Oruç Reis’in faaliyetlerini bir süreliğine ertelediği öne sürülmüştü.

Dün Ankara’yı ziyaret eden İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ise Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin düşürülmesi için Türkiye’nin buradaki faaliyetlerine 1 ay ara verdiğini duyurmuştu. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Akdeniz’deki gerilimin düşürülmesi için Türkiye’nin buradaki faaliyetlerine 1 aylığına ara vermesi teklifi, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Raya tarafından Türkiye’ye iletildi.

ATİNA’DAN ‘HAZIRIZ’ MESAJI



İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya Ankara temaslarının ardından Atina’ya geçti. Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’la da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Dendias, Libya konusunda Avrupa Birliği’nin daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiği hususunda Laya ile mutabık kaldıklarını söyledi. Dendias, “Yunanistan’ın komşusu Türkiye’ye karşı saygılı olduğunu” belirtti. “Baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırız. Türkiye ile tek sorunumuz, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanlarının belirlenmesidir” dedi. Laya ise dün Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiğini anımsatarak “Edindiğim izlenime göre Türkiye, Atina ile diyalog arzu ediyor” diye konuştu.



ERDOĞAN: BEKLETELİM

Türkiye’nin Navtex duyurusunun ardından yaşananlarla ilgili dün katıldığı bir canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ile Yunanistan arasında sıcak çatışmanın önlendiği iddiasının ‘abartı’ olduğunu belirerek “Alman basını abartmış, öyle savaşın eşiğine gelme gibi bir durum olmadı fakat Sayın Merkel’in yapıcı bir yaklaşımı oldu” dedi. Almanya’nın, Doğu Akdeniz’de gerilimin azaltılması için diyalog sürecinin işletilmesini teşvik ettiğini kaydeden Kalın, “Bizim buna yaklaşımımız olumlu oldu. Yunanistan bizim önemli bir komşumuz, uzun tarihi kültürel bağlarımız var. Bu coğrafyadayız. Ne biz ne Yunanistan buradan gideceğiz. Birlikte bu coğrafyayı kavga etmeden nasıl paylaşabiliriz... Biz önkoşulsuz bir şekilde Yunanistan’la Ege, kıta sahanlığı, adalar, hava sahası, Doğu Akdeniz ve diğer tüm konuları konuşmaya hazırız” diye konuştu.

Kalın, Türkiye’nin, Oruç Reis’in faaliyetini erteleme kararıyla ilgili “Cumhurbaşkanımız ‘madem bu müzakereler devam edecek, biz yapıcı olalım, bir müddet bekletelim’ dedi. Buradaki temel ilke, biz müzakerelerde hep bir adım önde olalım” ifadelerini kullandı. Oruç Reis’in faaliyeti şimdilik ertelenirken gözler bu dönemde Türkiye ve Yunanistan arasında olası diyalog sürecinde olacak.