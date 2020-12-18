Diyanet 2020'de 'para'sı kalsın istemiyor

18 Aralık 2020 Cuma, 09:24

Yedi bakanlığı geride bırakan 12,9 milyar TL’lik 2021 bütçesi TBMM’de kabul edilen Diyanet, bu yılki son büyük harcaması için harekete geçti. İhalesi pandemi döneminde gerçekleştirilen iki farklı kitap basım işi için toplam 986 bin TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; 2020 yılı takvimleri için 10 milyon TL harcayan ve yayıncısı olduğu dergilerin bir yıllık basım maliyeti 5 milyon TL’ye ulaşan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir başka basım işi için de 1 milyon TL’ye yakın harcama yapacağı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 27 Kasım’da gerçekleştirilen, “Akışkan Zamanlarda Değerli Yaşamak serisi 13 kitap, Kitap Medeniyeti serisi 15 ile Divan serisi adlı eserlerin basım hizmet alım işi” isimli ihaleye ilişkin değerlendirme tamamlandı.

Kitap basım işi üç kısma bölünerek, üç farklı firmaya ihale edildi. Kamu ihalelerinde, “istenmeyeni eleme aracı olarak” kullanılan ‘pazarlık yöntemi’ ile gerçekleştirilen ihalenin sonucunda firmalarla toplam 751 bin TL’lik anlaşma yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, 30 Ekim’de bir başka ihale daha gerçekleştirdi. Bu kez, “Hadislerle İslam” isimli eserin küçük boy baskısını İngilizce olarak sipariş eden idare, 235 bin TL karşılığında İleri Basım Matbaacılık isimli şirketle el sıkıştı. Bu ihalede de pazarlık yönteminin kullanılması dikkat çekti.

BÜTÇESİ KATLANARAK ARTTI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yıl 11,5 milyar TL olan bütçesi, önümüzdeki yıl 12,9 milyar TL’ye yükselecek. Diyanet’in, 2022 ve 2023 yılları için öngörülen bütçesi ise sırasıyla 13,9 milyar TL ile 14,8 milyar TL olacak. Diyanet, 2021 bütçesiyle İçişleri, Dışişleri, Enerji, Kültür ve Turizm, Sanayi, Çevre ve Şehircilik ile Ticaret bakanlıklarını geride bırakacak.

CHP’DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Diyanet’in, Bodrum’da yapımına başladığı ve 100 milyon liraya mal olacak külliyeye tepki gösterdi. Ağbaba, TBMM’deki bütçe konuşmasında, “Şatafat savurganlık her yere yayılmış. Herkese örnek olması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı Bodrum’a 100 milyon liralık külliye yapıyor. Komşusu açken tok yatan bizden değilse bu adam kimden?” dedi.