Diyanet bir yılda 15 milyon TL bağış toplamış

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:16

2019 yılında 2018’e göre yüzde 34 artırılan 10,5 milyar TL’lik bütçesi ile çok sayıda kamu kurumunun bütçesini geride bırakan Diyanet’in 2019 yılına ilişkin mali raporuna göre, “Bağış, yardım ve özel gelirler” adı altında Diyanet’in kasasına bir yılda 15,3 milyon TL girdi.



Dev bütçesi ve harcamaları ile hemen her yıl tartışmalara konu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, bağış ve yardımlardan da milyonlarca lira topladığı öğrenildi. Diyanet 2019 yılında, Avrupa Birliği’nden alınan bağış ve yardımlarla birlikte toplam 15 milyon TL’nin üzerinde para topladı.



Diyanet’in 2019 yılında topladığı 15,3 milyon TL’nin, 11 bin 208 TL’sini yurtdışından alınan bağış ve yardımlar oluşturdu. İdarenin mali kayıtlarına göre, 2019 yılında AB’den 10 bin TL’lik bağış ya da yardım alındı. Dünya Bankası’ndan alındığı belirtilen 40 TL de mali raporlara kaydedildi.

BirGün'den Mustafa M.Bildircin'in haberine göre Diyanet’in, yurtdışından topladığı paraların yanında, “Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar” adı altında kayıtlara geçirdiği toplam para ise 9,9 milyon TL oldu. Diyanet, 9,9 milyon TL’lik bağış ve yardımın detaylarına ilişkin bilgi paylaşmazken 8,6 milyon TL’nin kaynağı mali raporlara, “Diğerlerinden alınanlar” şeklinde geçirildi. Yine detayları paylaşılmayan ve “Kurumlardan ve kişilerden” alındığı bildirilen bağış ve yardımların karşılığının ise 4,7 milyon TL olduğu belirtildi. Rapora göre, cami, mescit ve Kuran kursu müştemilatlarından da 263 bin TL toplandı.

TANIMLANMAYAN GELİRLER

Diyanet’in 2019 yılında bütçe dışı gelir elde ettiği bazı kalemler ise şöyle gerçekleşti:

¦ Personele kesilen para cezaları: 65 bin 163 TL.

¦ Kişilerden alacaklar: 12,6 milyon TL.

¦ Tanımlanmayan çeşitli gelirler: 22,3 milyon TL.