10 Ocak 2021 Pazar, 10:05

Birçok kamu kurumunun 2021 yılı elektrik enerjisi ihalesini alan Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Elektrik Şirketi şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın elektrik enerjisi ihalesini aldı. Diyanet, Cengiz Elektrik Şirketi’ne yaklaşık 4 milyon TL ödeyecek.

BirGün'de yer alan haber şöyle: Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 30 Kasım 2020 tarihinde “2021 yılı elektrik enerjisi alımı” için bir ihale düzenledi. İhaleyi, 3 milyon 921 bin TL teklif veren Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi’nin kazandığı ve 21 Aralık 2020 tarihinde de sözleşme imzalandığı belirtildi.

TBMM’NİN DE ELEKTRİK ENERJİSİ İHALESİNİ DE ALMIŞTI

TBMM’nin de elektrik enerjisi ihalesini geçen aylarda yine Cengiz Elektrik Şirketi’nin aldığı açıklanmıştı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığı 13 Kasım tarihinde 2021 yılı elektrik enerjisi alımı için bir ihale düzenledi. İhaleyi, 12 milyon 932 bin TL teklif veren Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi’nin kazandığı açıklandı. TBMM ile şirket arasında da 3 Aralık tarihinde sözleşme imzalandı.

Cengiz Elektrik Şirketi, bakanlıkların da aralarında yer aldığı onlarca kamu kurumunun milyonlarca liralık elektrik enerjisi ihalesini aldı. Cengiz Elektrik’in elektrik enerjisi ihalesini aldığı bazı kamu kurumları ile ihale bedelleri şu şekilde:

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 9 milyon 889 bin TL

Emniyet Genel Müdürlüğü: 45 milyon TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 3 milyon 424 bin TL