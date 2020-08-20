Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş LeMan'ın kapağında
LeMan dergisi, Ayasofya'da elinde kılıçla minbere çıkan Ali Erbaş'ı kapağına taşıdı. Erbaş'ın elinde kılıç yerine, Galata Kulesi’ndeki restorasyon sırasında duvarları yıkmak için kulanılan hilti yer aldı.
Mizah dergisi LeMan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın ibadete açılması sırasında elinde kılıçla minbere çıkış anını ve Galata Kulesi restorasyonu sırasında duvarların hilti ile yıkılmasını birleştirdiği bir kapak hazırladı.
Erhan & Utku Can imzası taşıyan çizim, AKP'nin son dönemde Ayasofya ve Galata Kulesi üzerinden verdiği kültür savaşını vurguluyor.
LeMan bayilerde pic.twitter.com/Lpg5BKF32H— LeMan (@lemandergisi) August 20, 2020
NE OLMUŞTU?
86 yıl sonra tartışmalar eşliğinde ibadete açılan ve 24 Temmuz'da ilk cuma namazı kılınan Ayasofya'da, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbeyi okumak için minbere elinde bir kılıçla çıkmıştı. Diyanet’in resmi sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkan Erbaş, Fatih Sultan Mehmet’in Ayasofya’yı cami olarak vakfettiğini hatırlatarak, “Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar” demişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen tarihi Galata Kulesi’ndeki restorasyon sırasında, Kule duvarlarının hilti ile yıkıldığı görüntüler ortaya çıkmıştı. 12 Ağustos'ta meydana gelen yıkım, sosyal medyada gündem olmuş ve tepki çekmişti.
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