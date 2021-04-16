Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz

16 Nisan 2021 Cuma, 02:03

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ali Erbaş, TVNET'te canlı yayınlanan 'Ramazan Hilali' programına katıldı.

Erbaş, bu yıl ramazan ayı temasını "Şifa Ayı Ramazan" olarak belirlediklerini, bu sayede ramazan ve Kur'an-ı Kerim'in müminler için bir şifa olduğuna dikkat çekmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Öte yandan Ali Erbaş, din istismarıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları anlattı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye'mizin 81 ilini ve bütün ilçelerini ziyaret ederek, konferanslar düzenleyerek, kitapçıklardan 2 milyon adet broşür yaparak insanımızı din istismarı noktasında uyaran etkinlikler, faaliyetler yaptık. Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz. Din İşleri Yüksek Kurulu, sahih dini bilgi üreten ve o bilgiyi vatandaşlarla buluşturan bir yapıdadır. 16 kişinin yanlışta ittifak etmesi mümkün değildir. Eğer bir konuda bir fetva, ittifakla bir fetva vermişse milletimizin gönül rahatlığı ile o fetvaya uymasının çok doğru olacağını buradan ifadeyim."

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dev bütçesi ve Ali Erbaş'ın lüks makam aracı sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.