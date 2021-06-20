Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, temel atma töreninde: Her cami bir okuldur

20 Haziran 2021 Pazar, 17:40

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karadağ ziyareti kapsamında, ülkenin kuzeyindeki Bjelo Polje'de Akova Merkez Camisi ve İslam Kültür Merkezi temel atma törenine katıldı.

Erbaş, törende yaptığı konuşmada, "Müslüman bir idareciye gayrimüslimler gelip mabet ihtiyacında bulunulduğunda isteklerinin hemen yerine getirildiğini" belirterek, "Bu topraklarda yüzlerce sene birlik içerisinde yaşamanın en güzel örneklerini göstermiş bizim atalarımız. Bugün sizlerin bu birlik ve beraberliğini gördüğüm zaman çok bahtiyar oldum çünkü bizim yegane amacımız barış içerisinde yaşamak, iyi olmak ve iyiliği dünyaya yaymaktır." ifadelerini kullandı.

"İyi insan yetiştirmenin temellerinin mabetlerde atıldığını" öne süren Erbaş, "Dünyayı iyilik kurtaracak, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde yeryüzünde iyilik egemen olana kadar çalışmamız emrediliyor." dedi.

"Burada yapılan cami nice iyi insanların yetişmesine vesile olacaktır" diyen Erbaş, "Camiler sadece namaz kılmak ve ibadet etmek için yapılmaz bizim medeniyette. En büyük örneğimiz Mescid-i Nebevi'nin içerisinde yapılan mektep, medrese ve okuldur. Tarih boyunca nasıl ki her cami bir okul olduysa bugün de her camimizi bir okul olarak değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

Konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileten Erbaş, Karadağ'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.