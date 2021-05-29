Erdoğan'ın cami açılışında teşekkür ettiği Elmas ailesi kim? 10 yılda tam 100 kat büyüdü

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 19:22

Taksim'de inşa edilen Taksim Camii'nin resmi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Mihrap, minber ve kürsünün bizzat caminin banisi Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas tarafından tasarlandığı söyledi.

Altan Elmas ve kardeşleri Cem Hakan Elmas, Ufuk Elmas ve Atilla Elmas ile İstanbul milletvekilleri olan babaları Elaattin Elmas ve amcaları Hayrettin Elmas'ın dönemin Başbakanı Turgut Özal'a müracaat ederek Taksim'e cami yapma isteklerini dile getirmişti.



"ALTAN ELMAS TARAFINDAN TASARLANMIŞTIR"



Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Mihrap, minber ve kürsü ise bizzat caminin banisi Altan Elmas tarafından tasarlanmıştır. Taksim Camii'ni; bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii'ne verilen bir selam, yarın ulaşacağımız İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum.

TAKSİM ÇOCUĞUYUM

Elmas ise "Taksim Cami davasının ne demek olduğunu bildiğini" belirterek şöyle demişti: Sözün sahibi sizsiniz ama ben de Taksim'in çocuğuyum. Dedem 1936'da Erzincan Refahiye'den geldi Taksim'e. Ben de burada 150 metre ileride doğdum, Taksim Caddesi'nde. Babam, amcalarım esnaflık yaptılar burada. Bilirim ben Taksim Camii'nin ne demek olduğunu. Bilirim Taksim Camii davasının neye tekabül ettiğini. Bilirim hepsini, yaşadım iliklerime kadar burada. Hep ıslandık burada, güneşin altında yandık. Ama elhamdülillah Cumhurbaşkanımız liderliğinde bugünleri de gördük. Emeği geçen tüm kardeşlerime şükranlarımı arzediyorum.

"BİZ BAŞKA YERİN ÇOCUĞU DEĞİLİZ"



Elmas'ın ardından mikrofonu alan Erdoğan "Taksim çocuğuyum" ifadelerine değinerek şu şekilde konuştu: Az önce Altan Bey 'ben buranın çocuğuyum' dedi. Sen buranın çocuğusun da biz başka yerin çocuğu değiliz. Ben Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik tozduk. Keşke buraların dili olsa da konuşsa... Fakat Taksim Camii, bizim dünyamızda farklı bir öneme sahipti. Çünkü caminin yerinde mescid bile yok ve burada maalesef bir cami yapımına müsaade yok. Adeta kümes gibi yerlerde, gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı. Şimdi kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır.

ZİYA ALTAN ELMAS KİMDİR?

Açılışın ardından gözler Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas'a çevrildi. Peki Elmas kimdir? Odatv'nin haberine göre; Konut, AVM projeleri, ofis projeleri, taahhüt işleri ve enerji sektöründe bulunan Sur Yapı şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Altan Elmas başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde konut ve son yıllarda AVM projeleriyle tanınıyor. 2011 yılında bir sivil toplum örgütü olarak kurulan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nde de 3 dönemdir Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Elmas 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Altan Elmas'ın babası Elaattin Elmas 1991 genel seçimlerinde ANAP’tan İstanbul Milletvekili seçilerek 1995 yılına kadar Meclis'te yasama çalışmalarına katılmıştı.

10 YILDA 100 KAT BÜYÜDÜ

Konfeksiyoncu Abdullah Armağan ve turizmci Bilal Özcan'la birlikte 1997 yılında kurulan Sur Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, 1986 tarihinde Işık Lisesi, 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. 2003-2004 yılları sonrası konut projelerine hız veren Sur Yapı 2000-2001 döneminde 3-4 milyon dolar civarında iş büyüklüğü olan bir firmayken takip eden ilk 10 yılda yaklaşık 100 kat büyüdü.

TEK PROJEDEN: 8 MİLYAR

JCR-Eurasia Rating'in Sur Yapı ve Sur Enerji için 2019'da hazırladığı raporda 2017 yılında Antalya Kepez-Santral bölgesinde yapımına başlanan Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesine de vurgu yapılarak sadece tek projeden 8 milyar lira ciro beklendiği belirtilmişti.

HES VE RES'LER

Enerji sektöründe de HES ve RES yatırımları bulunan firmanın projeleri şöyle:

Aksu HES projesi... Adıyaman'ın Sincik İlçesi’nde Aksu Deresi üzerinde

Tepehan Regülatörü ve HES projesi... Malatya'nın Pütürge İlçesi’nde Şiro Çayı üzerinde

Mengel Regülatörü ve HES projesi... Malatya 'nın Pütürge İlçesi’nde Şiro Çayı

Yakacık Regülatörü ve HES projesi... Hatay'ın Payas İlçesi’nde Yakacık Çayı üzerinde

Kurtini RES projesi... Mersin'in Gülnar İlçesi, Kayrak Köyü mevkiinde

Elmalı RES projesi... Mersin'in Gülnar İlçesi, Dedeler Köyü mevkiinde