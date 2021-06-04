Müftülük çağırdı: Kuraklığa karşı 517 camide 'yağmur duası'na çıktılar
Kars’ta, İl Müftülüğü’ne bağlı 517 camide cuma namazının ardından 'yağmur duası'na çıkıldı.
Kars'ta, kent merkezindeki Evliya Camisi’ndeki cuma namazında Müftü Yusuf Eviş, vaazında kuraklığa değindi.
Okunan ezanın ardından cuma namazı kılındı. Namazın ardından ise müftülüğün çağrısıyla kent genelindeki 517 camide "yağmur duası" yapıldı.
ÜRÜNLER KURUYOR, HAYVANLARA YEDİRİLİYOR
Digor ilçesinde de Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaköy’e giderek çiftçileri ziyaret etti. Kuruyan tarlaları inceleyen Hagi, çiftçilerin mağdur olduklarını söyledi.
Kuraklıktan olumsuz etkilendiklerini ve tarlalarından ürün alamayacaklarını dile getiren çiftçiler de arpa ve buğdayları başak vermeden sararıp kurudukları için hayvanlara yedirdiklerini söyledi.
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