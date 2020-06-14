Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın müftü damadından milletvekiline hakaret

14 Haziran 2020 Pazar, 09:44

Görevi gereği siyaset yapması yasak olan Muhammed Likoğlu, İYİ Parti Milletvekili Prof. Ümit Özdağ'ı hedef aldı.

Özdağ'ın, Diyanet'in Cumhuriyet Bayramı'nda anma mesajı yayınlamaması üzerine yaptığı ve “Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve Atatürk'ü anmayan Diyanet İşleri Başkanı, sen Rıfat Börekçi'nin makamına ihanet ediyorsun” ifadelerini taşıyan 26 Ekim 2019 tarihli paylaşımını alıntılayan Likoğlu, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

İşte o paylaşım:

“Vekil olmuş ama adam olamamış cahil. Rıfat Börekçi, Diyanet Başkanı iken aynı zamanda Ankara CHP İl Başkanı. DİB ile derdin ne?” Özdağ, Likoğlu'nun paylaşımları için “Böyle kişileri ciddiye almıyorum” dedi. Likoğlu sosyal medya hesabını kapattı.