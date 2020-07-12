Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya açıklaması

12 Temmuz 2020 Pazar, 17:12

Bakan Ersoy açıklamasında 'Çalışmalara başladık. Bir çok konuda mutabakat sağladık. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz’a yetiştireceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor' dedi.

ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı da açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah 24 Temmuz itibari ile Cuma namazı ile ibadet açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar konsunda hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönü ile milletimizi doyuracak ezanı ile milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız. "

"5 vakit namaza bu şekilde açılmış olacak 24 Temmuz Cuma namazından itibaren inşallah."

"2 imam 4 müezzin olarak şu an planlıyoruz. İmamlarımız hem kıraat itibari ile hem hitabet itibari ile hem de ilmi birikimleri itibari ile milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaklar."

"İkonalar ve fresklerle ilgili din işleri kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı inşallah namaz sırasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onunda incelemelerini yaptık 24 Temmuz’dan sonra inşallah milletimiz onu da görecek."