Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Cami ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erbaş, Ayasofya ile ilgili yaptığı açıklamada, Ayasofya’da 2 imam ile 4 müezzinin olacağını ve 24 Temmuz’dan itibaren 5 vakit namaza açık olacağını söyledi.
Bakan Ersoy açıklamasında 'Çalışmalara başladık. Bir çok konuda mutabakat sağladık. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz’a yetiştireceğiz. Şu an için hiçbir sıkıntı görünmüyor' dedi.
ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA
Diyanet İşleri Başkanı da açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İnşallah 24 Temmuz itibari ile Cuma namazı ile ibadet açılmış olacak Ayasofya. Biz hem imamlar konsunda hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönü ile milletimizi doyuracak ezanı ile milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız. "
"5 vakit namaza bu şekilde açılmış olacak 24 Temmuz Cuma namazından itibaren inşallah."
"2 imam 4 müezzin olarak şu an planlıyoruz. İmamlarımız hem kıraat itibari ile hem hitabet itibari ile hem de ilmi birikimleri itibari ile milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaklar."
"İkonalar ve fresklerle ilgili din işleri kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı inşallah namaz sırasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onunda incelemelerini yaptık 24 Temmuz’dan sonra inşallah milletimiz onu da görecek."
Video Haberler
- Failin bulunması isteğiyle TEM'i trafiğe kapattılar!
- AKP'ye oy verdiğini söyleyen çiftçi böyle isyan etti
- Eşinin hatırasını böyle yaşatıyor
- Metroda dehşet anları! Önüne gelene bıçakla saldırdı
- Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı
- Bir anne bunu nasıl yapabilir? Babadan iğrenç iddialar
- Akit'in Ayasofya yorumu: Artık hilafet gelmeli
- Polisleri görünce: Bende koronavirüs var, yaklaşmayın!
- Metroda iğrenç olay...Allah belanı versin!
- Ata Demirer'den sosyal medyayı güldüren paylaşım