Diyanet İşleri Başkanlığı yeni adli yılın açılışındaki o anları paylaştı

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi Twitter hesabından Yargıtay yeni hizmet binasının dualı açılışının yapıldığı anları paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 00:20
Diyanet İşleri Başkanlığı yeni adli yılın açılışındaki o anları paylaştı
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla besmelelerle açılışını gerçekleştirdiğimiz Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli yılının milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yargıtay'ın Ankara Ahlatlıbel'de inşa edilen yeni hizmet binasının açılışı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapıldı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın açılışta cübbesi ile dua etmesi büyük tepki çekti.


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