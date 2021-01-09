Diyanet İşleri, ‘şeytan taşlama vaktini’ tartışacak

09 Ocak 2021 Cumartesi, 02:00

Sempozyum için “Mükellefiyet şartları bağlamında hac”, “Sağlık problemleri açısından hac”, “Hac uygulamalarında ictihadi farklılıklar, ruhsatlar ve organizasyona yansımaları”, “Hazreti Peygamber’den günümüze hac ibadetinin tarihsel süreci”, “Haccın sosyolojik, psikolojik ve kültürel boyutları”, “Dünyada ve ülkemizde hac eğitim ve irşat faaliyetleri”, “Diğer ülkelerin hac organizasyonlarının değerlendirilmesi” ve “Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonun değerlendirilmesi” başlıkları olmak üzere 8 ana konu belirlendi. Bu konuların alt başlıkları arasında ise eğitimden sağlığa, tarihten psikolojiye kadar farklı disiplinleri ilgilendiren başlıklar yer aldı. Bunlar arasında “Buluğ çağına gelmemiş çocuğun haccı”, “Mahremiyet bağlamında kadınlar ile ilgili hususları”, “Vekalet ile hac”, “Salgın döneminde hac ve alınan tedbirlerin değerlendirilmesi”, “Şeytan taşlamanın vakti”, “Kadınlarla ilgili uygulamalar”, “Medine’de kalış süresi”, “Hz. Peygamber ve dört halife dönemi”, “Hac ibadetinin insan psikolojisine etkileri” ve “Hac dönüşü sonrası eğitim faaliyetleri” gibi başlıklar dikkat çekti.

GİDERLER KARŞILANABİLECEK

Sempozyumun dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak belirlenirken, Ankara’da gerçekleştirileceği ancak salgının gidişatına göre çevrimiçi olarak da yapılabileceği belirtildi. Sempozyumda tebliğ sunacakların ulaşım, konaklama ve ağırlama giderlerinin ise “gerektiğinde” Diyanet tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Sempozyum için üniversiteler de devreye girdi. Uşak, Iğdır, Düzce, Gazi ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversiteleri de üniversitelerinin internet sitelerinden sempozyum çağrısını öğrenci ve akademisyenler ile paylaştı.