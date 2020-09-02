Diyanet, Osman Çilenti'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa Siverek’e bağlı Burçalık Köyü’nde iki yıldır cami imamı olarak görev yapan Osman Çilenti'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Şanlıurfa Siverek’e bağlı Burçalık Köyü’nde iki yıldır cami imamı olarak görev yapan 44 yaşındaki Osman Çilenti, yaklaşık iki hafta önce Siverek Müftülüğü’nce koronavirüsten yaşamını yitirenlerin cenazelerini yıkamakla görevlendirildi.
Ailesinin iddiasına göre, müftülükteki usülsüzlüklere karşı çıktığı için Çilenti’ye bu görevin ceza olarak verildiği, kendisine salgından korunması amacıyla ekipman bile verilmediği belirtildi. Çilenti’nin cenaze yıkama esnasında kendisini kötü hissettiği ve birkaç gün sonra da yaşamını yitirdiği belirtildi.
Söz konusu iddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Başkanlıktan bir yetkili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Sosyal medyadaki iddiaları araştırıyoruz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucuna göre ihmali olan kişiler varsa haklarında gerekli işlemler yapılacak” dedi.
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