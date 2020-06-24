Diyanet özel okul satın aldı
Türkiye genelindeki 2 bin 500’den fazla 4-6 Yaş Kuran Kursu ile okul öncesi eğitimde etkisini artıran Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi de Nakşibendi Şeyhi Mahmut Esad Coşan’ın kurucusu olduğu Ankara’daki bir koleji bünyesine kattı.
1983 yılında Ankara Kocatepe Camisi ile inşaat sektörüne giren Türkiye Diyanet Vakfı iştiraki KOMAŞ A.Ş, İzmir’in ardından Ankara’da da özel bir okulu satın aldı. Ankara Etimesgut’taki ASFA Ferda Koleji’nin adı, “TDV Ferda Koleji” olarak değiştirildi.
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; satın alım işlemlerine ilişkin detaylar henüz netleşmedi. Vakfın, ASFA Ferda Koleji’ni devralmasının ardından Diyanet’e bağlı özel okul sayısı ikiye çıkarken ASFA, eğitim öğretim kapsamı itibarıyla vakfın ilk büyük koleji oldu. Okul yönetimi devir işlemini velilere, “Bugün sizlere güzel haberler paylaşmak istiyoruz” ifadesi ile duyurdu.
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