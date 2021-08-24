Diyanet Vakfı’nın milyonluk harcamasında detay yok

24 Ağustos 2021 Salı, 10:52

TDV, hemen her yıl olduğu gibi 2020 yılında da mali tablolarını gecikmeli açıkladı. 2014 yılında 584,7 milyon TL gelir elde eden vakıf, 2020 yılında gelirlerini ikiye katladı. Vakfın 2020 yılı geliri 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

TDV’nin 2020 yılındaki 1 milyar 275 milyon 753 bin TL’lik gelirinin 1 milyar 98 bin TL’si, “Bağış ve yardımlar”dan oluştu. Vakıf, 2020 yılında, “Finansal gelirler” adı altında ise 33 milyon 606 bin TL topladı. Mali tabloların, “Diğer gelirler” kalemi ise 143 milyon 945 bin TL oldu.

MİLYONLUK HARCAMASINDA DETAY YOK

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TDV, 2020 yılında elde ettiği 1,2 milyar TL’nin 959 milyon 512 bin TL’sini harcadı. Harcamanın 83,2 milyon TL’si, herhangi bir detay paylaşılmadan, “Diğer” kalemi olarak yazıldı.

Diğer harcama kalemleri ve harcama tutarları ise şöyle ifade edildi:

- Sosyal Hizmetler: 326 milyon 881 bin TL.

- Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler: 285 milyon 748 bin TL.

- Eğitim ve Araştırma: 114 milyon 123 bin TL.

- Kültür, Sanat, Spor: 7 milyon 535 bin TL.

- Genel Giderler: 67 milyon 283 bin TL.

- Personel Giderleri: 38 milyon 666 bin TL.

Vakfın, 2015-2020 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemdeki gelirleri ise şöyle:

- 2015: 632 milyon TL.

- 2016: 791,5 milyon TL.

- 2017: 914,2 milyon TL.

- 2018, 2019 ve 2020: 1,2 milyar TL.