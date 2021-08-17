Diyanet'ten milyonluk bir ihale daha
Hemen her afetten sonra Diyanet Vakfı aracılığıyla yurttaşlardan SMS ile bağış talep eden Diyanet İşleri Başkanlığı, Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirdiği yüksek harcamalara yenisini ekledi.
Yüksek bütçesi ve bütçe harcamalarıyla tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, Covid-19 salgının yurttaşın önceliklerini değiştirdiği dönemde yüksek bir harcamaya daha imza attı. İdare, toplamda 800 bin adet bastıracağı, “Kuran-ı Kerim Elifbası” ve “Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum” kitapları için bir matbaa şirketiyle 2,1 milyon TL’lik sözleşme imzaladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, 9 Nisan’da, “Kur'an-ı Kerim Elifbası ve Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum adlı eserler basım hizmet alım işi” isimli ihale düzenledi. İhale kapsamında bastırılacak kitaplar için idare, 3 milyon TL maliyet hesabı çıkardı. İhale için dokuz firma doküman satın alırken firmalardan yedisi ihaleye teklif verdi.
SÖZLEŞME BEDELİ 2,1 MİLYON TL
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, teklifleri değerlendiren Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, 1 Haziran’da son kararını verdi. İhaleye en düşük teklifi yaptığı belirtilen Korza Yayıncılık isimli firmayla anlaşma sağlandı. Diyanet ve şirket arasında 800 bin adet kitap basımı karşılığında 2,1 milyon TL’lik sözleşmeye imza atıldı. Şirketin, 500 bin adet Kuran-ı Kerim Elifbası ve 300 bin adet Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum kitaplarını 35 gün içinde basacağı bildirildi.
2020’DE 600 BİN KİTAP
Mayıs 2021’de basım sözleşmesini imzaladığı iki kitap için 2,1 milyon TL’yi gözden çıkaran Diyanet’in 2020 yılında bastırdığı kitapların toplam maliyeti ise 12 milyon TL’yi aştı. İdare 2020 Ocak-Ekim döneminde aralarında, “Geçmişten Günümüze Hurafeler, İlahi Adalet ve Rahmet Penceresinden Kötülük ve Musibetler, Hikayelerle Çocuklara Esma’ül Hüsna” gibi kitapların da olduğu toplam 600 bin kitap bastırdı.
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