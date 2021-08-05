Diyanet-Sen, yeni toplusözleşme taleplerini açıkladı: İmama nikâh başına 100 TL
Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen, toplu sözleşme görüşmelerinden talebini açıkladı. Diyanet-Sen, din görevlilerine nikâh başına 100 TL ödenmesini istedi.
İktidar ile memur konfederasyonları arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.
Bu kapsamda “Diyanet ve Vakıf Hizmet Kolu”na ilişkin teklifler Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen tarafından hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini isteyen sendika, “nikâh kıyan personele ödenecek ücret” başlığı altında ise şu talepte bulundu: “5490 sayılı kanun (Nüfus Hizmetleri Kanunu) kapsamında din görevlilerine, kıydıkları her nikâh için 100 TL ücret ödenir.”
Sendikanın diğer talepler arasında ise şunlar dikkat çekti:
- İmam-hatip ve müezzin-kayyumlara, ramazan ayı boyunca kullanamadıkları hafta tatil günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenmesi.
- Mülkiyeti Milli Emlak, Hazine, Türkiye Diyanet Vakfı, köy tüzelkişiliği ve belediyelere ait olan camilere ait lojmanların
- (kamu konutları) Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesi.
- Kuran kursu öğretici kadrolarına öğretmen kadrosu yapılması ve öğretmenlerin sahip olduğu bütün haklardan yararlanmalarının sağlanması.
- Diyanet TV bünyesinde çalışan personele “basın kartı” verilmesi.
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