Diyanet-Sen, yeni toplusözleşme taleplerini açıkladı: İmama nikâh başına 100 TL

05 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

İktidar ile memur konfederasyonları arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda “Diyanet ve Vakıf Hizmet Kolu”na ilişkin teklifler Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen tarafından hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini isteyen sendika, “nikâh kıyan personele ödenecek ücret” başlığı altında ise şu talepte bulundu: “5490 sayılı kanun (Nüfus Hizmetleri Kanunu) kapsamında din görevlilerine, kıydıkları her nikâh için 100 TL ücret ödenir.”

Sendikanın diğer talepler arasında ise şunlar dikkat çekti: