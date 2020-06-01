Diyanet yerli ve milliyi unuttu!

01 Haziran 2020 Pazartesi, 11:45

Diyanet’in Elazığ’da yaptırdığı 58.7 milyon liralık Külliye’nin Teknik Şartnamesi ortaya çıktı. Buna göre, Külliye’de kullanılacak yüzlerce peyzaj bitki ve ağacı için “ithal” olacak şartı konuldu.

“YERLİ MALI İSTEMİYORUZ” ŞARTI

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre; Teknik şartnamede, “Fotoselli kayar kapı” için mekanizmanın tamamının ithal ve Japon menşeli olması istenirken, “Otomatik cam kayar kapılar; kullanılan mekanizma menşei olan ülkeden orijinal olarak ithal edilmeli, yerli üretim parçaya sahip olmamalıdır” ifadesine yer verildi.

ÇİM'İ İTHAL İSTEDİLER

Teknik şartnameye göre Diyanet'in Külliyesi'nde kullanılacak ithal peyzaj süslemeleri ve sayıları ise şu şekilde:

11 bin metrekare çim, huş ağacı (12), meşe piramidi (12), tijli süs armudu (14), çitlembik (22), karaağaç (21), tijli meşe (20), sığla (30), piramit mazı jumbo (11), ters sedir pendula (5), leylandi jumbo (10), ponpon leylandi (17), oya ağacı(8), Toros sediri (60), sprila şimşir (43), gladiçya (8), kırmızı yapraklı akçaağaç (6), lale ağacı (5), salkım söğüt (2), ters mavi sedir (2), extra ithal gürgen jumbo (3), ters huş yongi (1)

DİYANET ERDOĞAN'I DİNLEMEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başkanlık döneminde tasarruf genelgesi çıkarılmış ve yapılarda yerli malzemelerin kullanılması istenmişti.

Diyanet’in, İl Özel İdaresi üzerinden ihale ettiği Elazığ Harput Külliyesi’nin inşaatına 2018’de başlanmıştı. Külliye’nin 58.7 milyon liraya mal olması planlandı. Külliye, Diyanet’in bölgedeki merkezi konumunda hizmet verecek.