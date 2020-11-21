Diyanet, "Yüz yüze eğitime devam" dedi

21 Kasım 2020 Cumartesi, 10:02

Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde tartışmalı kararlara imza atan Diyanet İşleri Başkanlığı, yatılı Kuran kurslarında yüz yüze eğitimde ısrar ediyor. Hafızlık eğitimi verilen yatılı Kuran kurslarının, pansiyon kapasitelerinin yüzde 60’ı kadar öğrencinin katılımıyla yüz yüze eğitim yapacağı öğrenildi.

YÜZ YÜZE ISRARI

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, 81 kentin müftüsüne, “Covid-19 Tedbirleri” konulu yazı gönderdi. Yazıda, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Kuran kurslarında yürütülen eğitimlere ilişkin yeni tedbir kararları alınması ihtiyacı doğduğu belirtilerek, “Hafızlık eğitimi verilen yatılı Kuran kurslarında eğitimin pansiyon kapasitesinin yüzde 60'ı ile yüz yüze, geriye kalan yüzde 40'ı ile uzaktan yapılması kararlaştırılmıştır” denildi.

'İRTİBATIN DEVAMINI SAĞLAYIN'

Türkiye genelinde, “Gündüzlü hafızlık eğitimi” verilen Kuran kurslarında uzaktan eğitime geçileceği öğrenilirken “Kur'an-ı Anlama Temel Öğretim” programına da yüz yüze eğitim şeklinde devam edileceği bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç imzalı yazıda, 4-6 yaş grubu ve ihtiyaç odaklı Kuran kurslarında yüz yüze eğitime 31 Aralık’a kadar ara verildiği belirtildi. Yazıda öte yandan, “4-6 Yaş Grubu ve İhtiyaç Odaklı öğrenci hedef kitlesi dikkate alınarak kurumsal ve bireysel imkânlar çerçevesinde kayıtlı öğrencilerle irtibatın devamının sağlanmasını tensiplerinize arz ederim” dendi.