Diyanet’in iki numarasından çirkin paylaşım: “Ey Mevta”
Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın vefatı sonrası Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’in, sosyal medya hesabından yaptığı “Ey Mevta” paylaşımı tepki çekti.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın yaşamını yitirmesi sonrası sosyal medya hesabından çirkin bir paylaşım yaptı ve “Ey Mevta” adlı bir şiir yayınladı.
İşliyen, “Ne kadar büyüktü dindara kinin. Hacıya, hocaya uzardı dilin. Konuşsana mevtâ, bitti mi pilin? Oksijen tüpleri yok tabutların, söyle de bir nefes versin putların” dizelerinin bulunduğu şiiri paylaştı.
Sözcü'den Ali Ekber Ertük'ün haberine göre, şiirdeki “Put” ifadesi, “Atatürk'e gönderme'' olarak algındı ve tartışma yarattı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in, Cengiz Numanoğlu'na ait 9 kıtalık şiirin tek kıtasını paylaşması dikkat çekerken, bu paylaşıma, “Sebep olanların odunları bol olsun inşallah, Allah razı olsun hocam” yorumları da yapıldı.
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