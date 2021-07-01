Diyanet'ten "15 Temmuz" genelgesi

01 Temmuz 2021 Perşembe, 12:59

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzasını taşıyan genelge, 81 ilin il müftülüklerine gönderildi.

Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerle, "15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin amaçlandığı" ifade edildi. Ayrıca bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinde Covid-19 salgını sebebiyle özel tedbirler alınacağı belirtildi.

ŞEHİTLER İÇİN HATİM OKUNACAK

Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde vatandaşların katılımıyla 'Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz' etkinliği yapılacak. Bu kapsamda 15 Temmuz 2021 tarihine kadar bütün cami ve Kur'an kurslarında hatimler okunacak. 15 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, şehitlerin ruhlarına ithafen 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti' programları yapılacak. Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camii'nde şehitler için 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı' düzenlenecek ve bu program Diyanet TV'den canlı yayınlanacak.

CAMİLERDE SELA OKUNACAK

15 Temmuz 2021 Perşembe gününü 16 Temmuz 2021 Cuma gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerin hepsinde eş zamanlı olarak selalar okunacak. 9-15 Temmuz tarihleri arasında, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak, müftülerin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLECEK

Öte yandan müftülükler hafta boyunca sosyal medya başta olmak üzere, "yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemini anlatan" programlar yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Din İstismarı İle Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi' konulu başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik yüz yüze ve çevrim içi konferanslar düzenlenecek.

Ayrıca din istismarı ile mücadelenin önemini pekiştirmek ve bu konuda toplumu Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgi ile aydınlatmak amacıyla, 'Şahidiz: Şanlı Direnişe; Şahidiz: Kutlu Şehadete; Şahidiz: Aziz Millete; Şahidiz: Büyük Devlete; Şahidiz: Vatan Sevgisine; Şahidiz: İhanet Çetesine; Şahidiz: Din İstismarcılarına' konu başlıkları altında da çevrim içi konferanslar gerçekleştirilecek.

CAMİ BAHÇELERİNE 251 FİDAN DİKİLECEK

Öte yandan fidan dikim zamanlarında gençlik koordinatörleri öncülüğünde Türkiye geneli tüm cami bahçelerinde, 251 şehit için 251 fidan dikilecek. Genelge kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı okunacak selalar başta olmak üzere yapılacak olan tüm programlar hakkında vatandaşın bilgilendirilmesi amaçlanırken etkinliklerde özellikle sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına titizlikle riayet edilmesi sağlanacak.