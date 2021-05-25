15 Temmuz'da eşini ve oğlunu kaybeden Olçok: "Oğlumu kim öldürdü?"
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip şehit olan Nihal Olçok ise Soylu'ya Twitter'dan yanıt verdi.
Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in iddiaları üzerine İçişleri Bakanı Süleyman soylu açıklamalarda bulundu.
Dün akşam, Habertürk canlı yayınına çıkan Soylu, AKP döneminde faili meçhul cinayetlerin olmadığını savundu. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip şehit olan Nihal Olçok ise Soylu'ya Twitter'dan yanıt verdi.
Soylu'nun sözlerine tepki gösteren Olçok, "#SoyluyaSoruyorum faili meçhul yok diyor bende var diyorum. ABDULLAH TAYYİP OLÇOK’u kim vurdu" ifadelerini kullandı.
#SoyluyaSoruyorum faili meçhul yok diyor bende var diyorum. ABDULLAH TAYYİP OLÇOK’u kim vurdu.— Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) May 24, 2021
NE OLMUŞTU?
Soylu, "Bizim dönemimizde Necip Hablemitoğlu, ki o da FETÖ işidir, faili meçhul cinayet var mı? Biz terörle mücadele ediyoruz. 4,5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. İç güvenlikle ilgili terörle mücadele meselesi bizim uhdemizde. Boş kağıda imza atmaya hazırım. Terörle mücadelede bu başarının altında gayri hukuki, beyaz toros, insanlara işkence, faili meçhul cinayetler eğer varsa bana getirin boş kağıda imza atayım ve buradan çıkayım" demişti.
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