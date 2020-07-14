Diyanet'ten Ayasofya çıkışı: Resimler perdelenmeli

14 Temmuz 2020 Salı, 11:21

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Ayasofya’nın ibadete açılmasını ardından yazılı açıklama yaptı.

Ayasofya’nın "İstanbul’un en kadim camilerinden biri" olarak nitelendirildiği açıklamada, resimlerin üstlerinin örtülmesi gerektiği belirtilerek, "Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır" denildi.

İbadet saatleri dışında ziyaretçilerin Ayasofya’yı gezmesinde dini açıdan sıkıntı olmadığı değerlendirmesinin yer aldığı açıklamada, "Ziyaretçilerin cami adabına riayet etmeleri ve mabedin mehabetine uygun davranmaları konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır" uyarısında bulunuldu.

Ayasofya’nın ibadete açılmasının ‘sevinçle karşılandığı’ kaydedilen açıklamada, "Bu uğurda emeği olanları bütün Müslümanlar daima minnet, şükran ve dualarla yâd edecektir" ifadelerine yer verildi.