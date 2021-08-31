Diyar Akbacak’a böbrek nakli, bağışçının kredi alması nedeniyle reddedildi

31 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Böbrek hastası 19 yaşındaki Diyar Akbacak’a yapılacak böbrek nakli bağışçının kredi çekmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu’na takıldı. Akbacak’ın umutu nakil için “ret” kararı veren komisyonuna karşı açacağı davaya kaldı. Akbacak, “Ailemden kimsenin dokuları uyumlu çıkmadı. Tek uyumlu çıkan kişiyi de kurul onaylamıyor. Gerekçe bankadan iki yıl önce kredi çekmesi imiş. Benim yaşamam sadece bir kurulun atacağı imzaya mı bağlı. Yaşamaya hakkım yok mu?” diyerek karardan vazgeçmelerini istedi.

İstanbul’da yaşayan Diyar Akbacak, 22 bin böbrek nakli bekleyen genç, yaşlı, çocuk bireylerden biri... Durumu gittikçe kötüleşen ve bir yıldır diyalize giren Akbacak, annesi, babası ve kardeşinden böbrek nakli yapılması için test yaptırdı. Ancak uyum sağlanamadı. Dokuları uyacak verici beklerken eski imam olan bir yakını Mehmet Tekeci ile karşılaştı. Tekeci, doku uyumu olduğu takdirde bağışçı olacağını söyledi. 15 gün İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yatan Tekeci’nin yapılan testlerde dokuları uyum sağladı ve yüzde yüz verici olabileceği doktorlar tarafından onaylandı.

Hastane bir hafta sonra ameliyat günü verirken böbrek hastası Diyar Akbacak ve bağışçı Mehmet Tekeci, nakil izni için Sağlık Bakanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü Kan, Organ, Doku Nakli Dairesi Başkanlığı Etik Komisyonu’na başvurdu. Etik Komisyonu, Tekeci’den banka hesap dökümlerini istedi. Kurul, maaş bordroları ile kredi borçlarının arasında uyumsuzluk olduğu 10 yıl süreli ev kredisi çektiğini iki yıldır taksit ödediğimi gerekçe göstererek “ret” kararı verdi. Karar sonrası nakil olamayan ve gözyaşlarına boğulan gencin ailesi komisyonun kararını mahkemeye taşıyacak.

‘BİR İMZA BEKLİYORUM’

Hayatta kalmasının etik kurulunun vereceği karara bağlı olduğunu belirten Diyar Akbacak, “İki yıldır böbrek hastasıyım, bir yıldır da diyalize giriyorum. İki böbreğim iflas etti. Akrabalarım böbrek vermek istedi ama olmadı. Annem ve babam vermek istedi, onlar da benim gibi taşıyıcı oldukları için olmadı. Mehmet Tekeci’yi yıllardır tanıyoruz. Karşılık beklemeden bağışçı oldu ve yüzde yüz uyumlu çıktı. Nakil olacağıma sevinmiştim. Ameliyat günü dahi alınmıştı. Ama çıkan karar beni bir kez daha eritti. Mehmet Hoca’nın daha önce çektiği kredi varmış. Hangi insanın kredi borcu yok. Üstelik borçlarını da yıllarca ödemiş ve bir taksidini dahi aksatmamış. Benim arkadaşlarımın hepsi geziyor, çalışıyor, evlenenler var. Ben evde tek başıma ne yapabilirim ki? Yemek bile yiyemiyorum artık o dereceyi gördüm. Ayaklarım uyuşmaya başladı. Hayattan bir zevk alamıyorum artık. Etik Komisyonu’nun kararına itiraz edeceğiz. Benim yaşama hakkım yok mu? Ben yaşamak istiyorum” dedi.