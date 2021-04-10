"Diyarbakır, Amed başkentimiz" diyen Ersin Korkut'tan açıklama
Diyarbakır için 'başkent' ifadesi kullanan ve sosyal medyada tepki çeken Ersin Korkut, konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkent ifadesini yörenin kültür başkenti anlamında kullandığını belirten Korkut, "Tabii ki bir tek başkentimiz vardır ve Ankara'dır. Çok üzgünüm" dedi.
Oyuncu Ersin Korkut'un sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir videosu tepki çekti. Diyarbakır için 'başkent' ifadesini kullanan Korkut, videoda "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna "Diyarbakır, Amed başkentimiz. Seviyoruz Amed'i" yanıtı verdi.
Videoyu çeken kişinin "Sen de başkan olmak ister misin abi?" sorusu üzerine Korkut, "Başkan ben olayım" dedi.
SÖZLERİNE TEPKİ YAĞDI
Diyarbakır için kullandığı ifadeler nedeniyle uzun bir süre Twitter gündeminde “#ErsinKorkutTutuklansın” etiketiyle ilk sırada yer aldı.
KORKUT: DÜŞÜNCEMİ DOĞRU İFADE EDEMEDİM
Tepkilerin ve haberlerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Korkut şu ifadeleri kullandı:
"Ben Diyarbakır'ı bu yörenin, bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Hatta gündüz bunu anlatan bir paylaşım yaptım. İzmir Ege'nin kültür başkenti, merkezidir. Bunun gibi... Bu anlamda söyledim ama düşüncemi doğru ifade edemedim. Ben siyasetten anlayan bir insan değilim. Tabii ki bir başkentimiz vardır ve Ankara'dır. Çok üzgünüm. Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.
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