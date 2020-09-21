Diyarbakır İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin’in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, dün burun akıntısı ve yüksek ateş belirtileri gösterince hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı.
Testi pozitif çıkan Dr. Tekin, evinde karantinaya girdi. Telefonla konu ilgi bilgi veren Dr. Tekin, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Burun akıntısı ve ateş belirtileri gösterince hastaneye gittik. Yaptırdığımız testin sonucu pozitif çıktı. Bu hastalık kimseyi seçmiyor, maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmek lazım. Bununla mücadele etmenin başka çaresi yok. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olsunlar" diye konuştu.
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