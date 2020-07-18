Diyarbakır'da 1 şehit

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'da operasyon sırasında rahatsızlanan Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman'ın şehit olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2020 Cumartesi, 15:15
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Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında şu bilgiyi verdi:
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken çıkmış olduğu operasyonda rahatsızlanarak şehit düşen kahraman silah arkadaşmız Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz.”


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