Diyarbakır'da 1 şehit

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 15:15

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında şu bilgiyi verdi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken çıkmış olduğu operasyonda rahatsızlanarak şehit düşen kahraman silah arkadaşmız Uzman Jandarma Çavuş Alper Yalman’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz.”