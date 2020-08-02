Diyarbakır'da 4 yaşındaki Miraç’ı arama çalışmaları devam ediyor

02 Ağustos 2020 Pazar, 12:38

Kurban Bayramı’nın birinci günü akşam saatlerinde Dicle’ye bağlı Kelekçi köyünde, 4 yaşındaki Miraç Çiçek ailesiyle birlikte bayram ziyaretine geldikleri akrabalarının evlerinin önünde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarının sesini duymayan aile bireyleri bahçeye koştu. Miraç’ı göremeyen Çiçek ailesi evlerinin etrafında çocuklarını aramaya başladı. Miraç’ın bulunamaması üzerine aile üyeleri durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye jandarma, korucular, AFAD, UMKE ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Hassas burunlu köpeklerin de katıldığı çalışmalarda küçük Miraç’ın bulunması için tüm bölge karış karış aranmaya başlandı.

"UMUDUMUZ VAR"

Kelekçi köyü muhtarı Zülküf Bayın, Miraç’ı arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek umutlarını kaybetmediklerini söyledi. Bayın, "2 gündür arama çalışmaları devam ediyor, herhangi bir ize rastlanmadı. Bulmak için umudumuz var, köyün etrafını gezdik, dağlara baktık. Bugün de ahırları arıyoruz inşallah bulacağız" dedi.

MİRAÇ HALA ARANIYOR

Öte yandan, dün Anadolu Ajansı tarafından geçilen Miraç'ın baygın halde bulunduğu bilgisi kaynağından iptal edildi.

Anadolu Ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi kaynağından iptal edilmiştir" denildi.



