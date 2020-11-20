3 ilde avukatlara operasyon
Diyarbakır'da, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde düzenlenen operasyonda 19 avukat gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli Şırnak ve Adıyaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 avukatı gözaltına aldı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.
Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın da, bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşının gözaltına alındığını duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak meslektaşlarının gözaltına alındığını duyuran Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, şu ifadeleri kullandı:
“Bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşımız evleri aranarak gözaltına alındı. Meslektaşlarımız DTK’daki bazı belgelerde ismi geçtiği iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır.”
Bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşımız evleri aranarak gözaltına alındı. Meslektaşlarımız DTK’daki bazı belgelerde ismi geçtiği iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır.— Cihan Aydın (@CihnAydin) November 20, 2020
Aydın'ın paylaştığı mesaja yorum yapan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise meslektaşı Dr. Şeyhmus Gökalp’in de gözaltına alındığını belirtti.
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