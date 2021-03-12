Diyarbakır'da CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel ve yakınlarının evini polis bastı
CHP Diyarbakır Hazro İlçe Başkanı Turğut İncel ile yakınlarına ait dört ayrı konuta, önceki gece 02.30’da, Özel Harekat polislerince baskın yapıldı. İncel, “Sadece bir ev için arama kararı varken dört eve girildi. Kapılar çalınmadan koçbaşı ile kırıldı. Kadınlar ve çocuklara kötü muamelede bulunuldu” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise, “İnsan Hakları Eylem Planı açıklandığı günlerde yapılan bu muamele iktidarın muhalefete bakışını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. Salıcı'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradığı Soylu'nun ''Gerekli incelemeyi yapacağız, gereken hassasiyeti göstereceğiz'' dediği öğrenildi.
CHP’nin Diyarbakır Hazro İlçe Başkanı Turğut İncel ve yakınlarına ait dört konut önceki gece Özel Harekat polislerince basıldı.
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Cumhuriyet’e konuşan İncel, “Görüşme için Ankara’daydım, evde değildim. Dün (önceki gün) sabaha karşı 02.30’da bütün kapılar kırılarak içeri giriliyor. Evdeki kadınlar, çocuklar uykuda. Kapıyı çalmıyorlar. Bütün herkesi yüzüstü yere yatırıyorlar. Eşim, evin CHP İlçe Başkanı’na ait olduğunu söylüyor. Buna rağmen kötü muameleye devam ediyorlar. Evleri dağıtıyorlar, hiçbir şey bulamayıp gidiyorlar” ifadelerini kullandı.
“MUHALEFETİ SİNDİRME ÇABASI”
İncel, yaşanan olayın ardından Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, “Polis ekipleri Diyarbakır’dan gelmiş. Savcılık, polislerin girdiği dört evden oğlumun yaşadığı bir ev için arama izni olduğunu söylüyor. Diğer evlerde yapılan aramalar usulsüz. Benim, iki oğlumun ve bir akrabamın evi basıldı. 90’lı yılların sonunda CHP İlçe Başkanlığı yapmıştım, belediye başkan adayı oldu. Yaklaşık 6-7 ay önce de CHP İlçe Başkanlığı’na getirildim. Muhalefetin sindirilmesi için bu muameleye maruz kaldığımızı düşünüyorum. Pes etmem” değerlendirmesinde bulundu.
SOYLU: HASSASİYET GÖSTERECEĞİZ
Cumhuriyet'e açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise İlçe Başkanı ve yakınlarının evlerine asılsız bir ihbar üzerine kapılar kırılarak girilmesinin ve kötü muamelenin kabul edilemez olduğunu kaydederek, “İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklandığı günlerde yapılan bu muamele, iktidarın muhalefete bakış açısını ve insan hakları konusunda samimi olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Sorumluların cezalandırılması gerekiyor.” dedi.
Öte yandan, Salıcı’nın konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görüştü. Soylu’nun, “Gerekli incelemeyi yapacağız, gereken hassasiyeti göstereceğiz. Olayın iç yüzünü anlayalım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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