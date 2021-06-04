Diyarbakır'da, elebaşı cezaevinde olan silahlı suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı
Diyarbakır'da, silahlı suç örgütüne düzenlenen hava destekli operasyonda, 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütleriyle mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 'haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'örgüte üye olmak', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'uyuşturucu imal ve ticareti yapma' suçlarını işlediği tespit edilen ve liderliğini cezaevindeki E.K.'nin, yöneticiliğini ise Ş.K. ile R.Ç.'nin yaptığı suç örgütünü tespit etti.
2'Sİ ÇOCUK
Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik 1 Haziran'da polis özel harekat ekiplerinin de katılımıyla 24 adrese hava destekli operasyon başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 kalaşnikof tüfeği, 3 av tüfeği, 16 tabanca, 8 şarjör, 272 mermi, 39 tüfek kartuşu, 620,94 gram eroin ve 201,52 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 25 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından 9 şüpheli, serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
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