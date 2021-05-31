Kimliğini kaybeden terlikçi kadın, 'çete lideri' olmaktan yargılanıyor
Adana'da kimliğini kaybeden Servet Karaca’nın (45) hakkında 'çete lideri' olmaktan dava açıldı. Terlik satarak geçimini sağlayan Karaca, "Çete lideri olsam mal varlığım olurdu" dedi.
Adana'da 2005 yılında çarşıya alışverişe giden Servet Karaca’ya, yanından geçen bir kişi çarptı. Karaca, bir süre sonra kimliğinin de bulunduğu cüzdanın olmadığını fark etti. Cüzdanını bulamayan Karaca, karakola başvurdu, gazeteye kimliği için kayıp ilanı verdi.
Servet Karaca, olaydan 3 yıl sonra Adana Emniyet Müdürlüğü’nden gelen telefonla sarsıldı. Polis, Karaca’ya "çete lideri olmaktan kırmızı bültenle arandığını ve Kayseri’de dolandırıcılıktan yargılandığını" söyledi.
"30 KİŞİYİ DOLANDIRDIN" SUÇLAMASI
Kayseri 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 30 kişiyi 18 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Karaca’nın dosyası son olarak Kayseri Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
TİŞÖRT VE TERLİK SATARAK GEÇİNİYOR
Eşini 2005 yılında kaybettikten sonra ikinci evliliğini yaptığını dile getiren 4 çocuk annesi Servet Karaca, yaklaşık 15 yıldır 'çete lideri' olmaktan, Kayseri’de de 30 kişiyi 18 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılandığını belirtti. Hayatında hiç Kayseri’ye gitmediğini kaydeden Karaca, “15 yıldır TOKİ binalarındaki evimde oturuyorum. Buranın da parasını kredi çekerek kapattım. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Evimin arkasında tezgah açıp tişört ve terlik satıyorum. 4-5 yıldır bu şekilde geçiniyorum. Yıllardır emeğimle çalışan bir insanım. Çete lideri olsam mal varlığım olurdu. Büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum” dedi.
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