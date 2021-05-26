Vice dergisi Peker'i es geçmedi: "Çete lideri Türkiye'de siyasi tahribata neden oluyor"

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:03

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları ve itirafları, Türkiye’nin gündeminde yer aldığı kadar dış basınd da işlenmeye devam ediyor. New York Times, Le Monde ve Washington Post tarafından yapılan haberlerin ardından uluslararası Vice dergisi Peker’in açıklamaları ile ilgili bir yazı yayımladı.

"Türk mafya babası Sedat Peker, YouTube kanalında yayınladığı videoalarda; üstü örtülen cinayetler ve failleri hakkında bazı ipuçlarından bahsederek yetkili isimlere suçlamalar yöneltiyor" ifadelerinin yer aldı. Makalede ayrıca şunlara değinildi:

"Bir mafya babası, hükümet yetkilileri ile yeraltı dünyası arasında olduğu iddia edilen bağları ana hatlarıyla anlatan bir dizi YouTube videosu yayınladıktan sonra, Türkiye'de siyasi kargaşaya neden oldu. Diğer şeylerin yanı sıra 'gangster' Sedat Peker, yetkilileri cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve rüşvetle suçladı.

Peker'in YouTube kanalının yüz binlerce abonesi var. Haftada iki kez yayınladığı bir saat uzunluğundaki videoları milyonlarca görüntüleme alıyor. Her zaman bir masada oturan Peker, yolsuzluk hikayelerini neşeyle anlatıyor."

Videoların, neredeyse bir Netflix dizisinin bölümleri gibi olduğundan bahsedilen yazıda, bazı Türkler için durumun pembe dizi izlemek ile aynı olduğu vurgulandı.

Peker'in tüm videolarını izleyen bir Türk öğrenci olan Canan Özkan, Vice'a verdiği demeçte, "Sanırım çoğumuz için pembe diziye benziyor. Orada bazı uzun hikayeler olduğundan eminim, ama hepsini bu kadar kolay bir şekilde göz ardı edebileceğini sanmıyorum ..." dedi.

Yazının devamında ise, "Peker'in bu videoları ilk etapta neden yayınladığı net değil, ancak videolara göre mafya babası AKP'deki üst düzey isimleri ihanetle suçluyor. Her ne kadar merak konusu olsa da Peker, Erdoğan'a yönelik herhangi bir suçlama dile getirmedi. 2 Mayıs'ta yayınlanan ilk videosu, polisin suç örgütüyle bağlantılı yaklaşık elli kişiyi tutuklamasından sadece birkaç hafta sonra yayınlandı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yazıda, Türk yetkililerin şimdiye kadar Peker'in iddialarını yalanladığı ve muhalefet partilerinin çağrılarına rağmen iddialara ilişkin herhangi bir soruşturma başlatmayı reddettiklerinin de altı çizildi.