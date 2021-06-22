Diyarbakır’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da, tuğla yüklü kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

(DHA)
22 Haziran 2021 Salı, 17:19
Diyarbakır’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 47 PY 902 plakalı tuğla yüklü kamyon ile 42 US 007 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. 

Kazada, hurda yığınına dönen otomobildeki 4 kişiden 2’si yaşamını yitirdi, diğer 2 kişi ile kamyon şoförü ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna gönderildi.


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