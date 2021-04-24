Diyarbakır’da IŞİD imzalı duvar yazıları: "Allah'a küfür eden öldürülecek"

24 Nisan 2021 Cumartesi, 12:30

Pazartesi günü görülecek 'Kobani davasında' duruşma öncesi Diyarbakır sokaklarında IŞİD imzalı duvar yazıları dikkat çekiyor.

Merkez Kayapınar ilçesi Huzur Mahallesi 21’inci Sokak'ta, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, "Allah'a küfür eden öldürülecek" ve "La tağut" (İslam dışındaki yönetim şekilleri) yazılmaya başlandı. Sprey boyayla yazılan ifadelerin altında "İ.D. (İslam Devleti)" imzası bulunuyor.

'DERNEK VE KİTAPEVLERİ ADI ALTINDA FAALİYET YÜRÜTÜYORLAR'

Mahalle halkı ise yazılamanın kim veya kimler tarafından ve ne zaman yapıldığını bilmiyor.

Suruç, Antep, Ankara ve Diyarbakır’da katliam ve bombalamalar yapan IŞİD’in taraftarları birçok kentte dernek ve kitapevleri adı altında faaliyet yürüttüklerine dair iddialar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.



